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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3469347034713472
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:49

  Amethyst написав:зробимо 77777? :D

Обязательно.
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Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 23:30

Та це московитське ІПСО :P :P
Хай подібне на нафту намалюють :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 04:55

Шорчу старпьора з 76625. :!:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 10:21

  Игорь написав:
  Amethyst написав:зробимо 77777? :D

Обязательно.
Но больше интересует это
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Сейчас такая эйфория, каждый день обновляем новый исторический максимум. Куда ж падать-то? Прошлой осенью тоже каждый месяц ждали падение, а в итоге с октября по март выросли с 25к до 73к. Полностью повторяем тренд прошлой осени-зимы. Все ждут просадки, а её не дают и тупо растем и растем. Наверное, хотят обмануть всех, кто ждет просадку.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 10:52

  Козак-характерник написав:Шорчу старпьора з 76625. :!:

Всьооо, ліквіднулі? 8)
Перезайшли?
А стопи де?

Ща за тиждень всіх шортистів побріють соплями на 72К,
а потім в грудні будуть таки откупатися по 68...65К 8)

От вибило з Солани (
Куди перезайти шоби наздогнати: в Тру, Хриплого чи може таки на Луну :?:
Чи може таки Кефір відкриє альтсезон? :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:47

  vitaxa2006 написав:
  Игорь написав:
  Amethyst написав:зробимо 77777? :D

Обязательно.
Но больше интересует это
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Сейчас такая эйфория, каждый день обновляем новый исторический максимум. Куда ж падать-то? Прошлой осенью тоже каждый месяц ждали падение, а в итоге с октября по март выросли с 25к до 73к. Полностью повторяем тренд прошлой осени-зимы. Все ждут просадки, а её не дают и тупо растем и растем. Наверное, хотят обмануть всех, кто ждет просадку.

Это график доминации. Смотрите на шкалы хоть немного. Аметист вообще ипсо там увидел, бывает :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 17:57

  Игорь написав:Это график доминации. Смотрите на шкалы хоть немного. Аметист вообще ипсо там увидел, бывает :)


Так Вы ж объяснять должны людям что за картинки постите...Они думают что падение не за горами,многим не вдомек что такое BTC.D и какой позитив представленный график отображает... Из последовваших ответов и реакций-так никто и не понял что это...Все просто испугались и все :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 18:02

  Козак-характерник написав:Шорчу старпьора з 76625. :!:


Казак,ты там аккуратнее...Шортить восходящй тренд-такое себе удовольствие..Вчера смотрел видос,в Сокраменто 9тыс+ бездомных...Гляди,бо ты нашортишь деда с бабой

Куда девал позицию по паскудному EOSу?? Это токсичный актив..Альтсезон будет не для всех альтов,вернее будет для всех,но мало кто сможет это сделать :mrgreen:
osafly
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