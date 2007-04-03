Обязательно.
Но больше интересует это
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:49
Додано: Суб 09 лис, 2024 10:21
Сейчас такая эйфория, каждый день обновляем новый исторический максимум. Куда ж падать-то? Прошлой осенью тоже каждый месяц ждали падение, а в итоге с октября по март выросли с 25к до 73к. Полностью повторяем тренд прошлой осени-зимы. Все ждут просадки, а её не дают и тупо растем и растем. Наверное, хотят обмануть всех, кто ждет просадку.
Додано: Суб 09 лис, 2024 10:52
Всьооо, ліквіднулі?
Перезайшли?
А стопи де?
Ща за тиждень всіх шортистів побріють соплями на 72К,
а потім в грудні будуть таки откупатися по 68...65К
От вибило з Солани (
Куди перезайти шоби наздогнати: в Тру, Хриплого чи може таки на Луну
Чи може таки Кефір відкриє альтсезон?
Додано: Суб 09 лис, 2024 12:47
Это график доминации. Смотрите на шкалы хоть немного. Аметист вообще ипсо там увидел, бывает
Додано: Суб 09 лис, 2024 17:57
Так Вы ж объяснять должны людям что за картинки постите...Они думают что падение не за горами,многим не вдомек что такое BTC.D и какой позитив представленный график отображает... Из последовваших ответов и реакций-так никто и не понял что это...Все просто испугались и все
Додано: Суб 09 лис, 2024 18:02
Казак,ты там аккуратнее...Шортить восходящй тренд-такое себе удовольствие..Вчера смотрел видос,в Сокраменто 9тыс+ бездомных...Гляди,бо ты нашортишь деда с бабой
Куда девал позицию по паскудному EOSу?? Это токсичный актив..Альтсезон будет не для всех альтов,вернее будет для всех,но мало кто сможет это сделать
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