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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3470347134723473
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 21:48

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Куда девал позицию по паскудному EOSу??

Тримаю до упора.


Рад тебя слышать друже..На месте.Молодець!Не балуй там.Скоро нас всех порадуют
osafly
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  #<1 ... 3470347134723473
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