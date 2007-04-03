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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 лис, 2024 21:48
Козак-характерник написав: osafly написав:
Куда девал позицию по паскудному EOSу??
Тримаю до упора.
Рад тебя слышать друже..На месте.Молодець!Не балуй там.Скоро нас всех порадуют
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osafly
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