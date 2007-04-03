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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2024 02:23
Игорь написав:
сейчас время Божественных свечей. Какой нахер шорт ?
Настав час охрєнітєльних гісторій?
Пожуйом - побачим!
П.С. Розпродав на споті всю крипту, крім EOS. Сиджу в тезері.
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