Настав час охрєнітєльних гісторій? Пожуйом - побачим!
П.С. Розпродав на споті всю крипту, крім EOS. Сиджу в тезері.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2024 02:23
Додано: Сер 13 лис, 2024 11:38
Додано: Сер 13 лис, 2024 13:33
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Сер 13 лис, 2024 18:47
Додано: Сер 13 лис, 2024 19:21
нафига биток так дёшево сливать, когда он прёт не знаю - сегодня чуток слил па 90 следующий жду 96 = тезер частично в стейкинг и на хлебушек.
илья-ютуб ждал коррекцию сегодня на 76
Додано: Сер 13 лис, 2024 19:41
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Шортистов решили уничтожить как класс и натянуть по полной программе...Но и коррекция должна быть знатная.Все фомоепы-будут наказаны!Доминация идет четко по описанной вчера "программе" перевернутая голова плечи...Биток как вампир,высосал из альткоинов все соки...Им не на чем рости-топлива(денег) на все не хватает
Лью струйкой SUI...На 3.4-3.5-знатный лимитник стоит в стаках всех крупных бирж.Какой то кит хочет там продать.Сопротивляться китам не нужно-нужно делать как они...Пока средняя продажа 3.26,но слил всего те же 30% позы...мало лимитников там изначально поставил,провтыкал скачок цены..Район 3.38-.3.52 планирую долить еще треть...если вернемся.А может...Не знаю еще..Смотрим за шоу..Коррекция не за горами...Индикаторы надо остудить...Я имею ввиду SUI и биток...Альта же наоборот остальная,может начать рост в противоход..или во всяком случае,не сильно падать
Додано: Сер 13 лис, 2024 20:22
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Я вот сижу и думаю...Неужели сюжет будет точно таким же,как в 2017???История говорят повторяется.Тогда,Биток поставил хай 15-16 декабря,за неделю до Рождества(Крисмасс Ралли) Потом быстренько постреляли альты..Но тогда каким был рынок и сколько было тех альтов...и сейчас..Странно все это.Мучили-мучили всех два года и тут за пару недель решили все сделать,перед какой то надвигающейся ж.пой!
Додано: Сер 13 лис, 2024 20:27
Додано: Сер 13 лис, 2024 21:15
По Тезеру сейчас ставки бомба...Я сам кидаю на гибкий...ОКХ колбасит не по детски 10-9-47-37-53-8 Сейчас вон весь день практически 47% Гибкий ествественно.Банан-16% Фомо требует "дров" ресурсов,для толкания битка под ж... и ликвидаций.Хомяки как мотыльки,летят и летят...и сгорают. За 24 часа,еще 700млн ликвидировало,причем шо лонгистов,шо шортистов почти поровну...Народ хочет быстрых и легких(дурных) денег.
Казачина озолотится с ренты,пока мы тут с бычкой "боремся" Продал и не жужжит.Нервы что струны Железный чувак!
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