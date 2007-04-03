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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3474347534763477
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 23:12

osafly
глянул SUI уже на исторических максимумах, заходить вже пиздно :? в крипте не надо метаться, я столько раз себе это говорю и не могу сдержаться - скучно. можно было просто ждать этой ракеты по битку, с другой стороны может её и не было бы, если бы презиком стала камила...
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 23:37

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Похоже на то. Снова из каждого утюга о 100% росте до 150-250К вот-вот, чуть ли не до конца декабря. Все, конечно, это уже проходили и не раз. Но, не исключаю, что в этот раз что-то может пойти по-другому.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 00:49

  osafly написав:причем шо лонгистов,шо шортистов почти поровну...Народ хочет быстрых и легких(дурных) денег

Сношають усіх: і лонгустів, і шортунів. Чому? Жадібнсть. Ключ до успіху - ризик- менеджмент. Дурних і швидких грошей не заробиш, але на масло з хлібом вистачить завжди.
Козак-характерник
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