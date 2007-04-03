Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:09

Биткоин формирует треугольник,по выходу из которого,нас ожидает высота отработки фигуры либо 79-80тыс,либо снова обновление хая в район 100тыс(см.график).Глобальная трендовая линия,тянущаяся от 21 года,проходит на уровнях 96000+ И все ее естественно видят,не только я,потому-если будет выход вверх,с большой вероятностью она будет ложно пробита..Все будут кричать что полет в космос открыт со следующей целью 150К..И снова всех натянут.Сейчас делать какие либо движения по рынку-очень опасно...Волатильность приличная в обе стороны,хотя объемы падают-RSI везде перекупленВ биржевых стаканах,крупнейшие лимитники стоят именно на 95К(500биткоинов) и 100К(почти 600 биткоинов) Киты-всегда знают больше чем мы,наше дело-идти с ними в ногу. Крупный лимитник на откуп на 85К и 80500SUI-четко отработал моему прогнозу,прийдя в указанную зону китового лимитника на 3.5...Закрыто 70% позы по данной монете...Дальше уже как то пофиг...Остатки на 3.8-4 бакса,либо ожидание более глубокой коррекции наконец,потому что похожая формация восходящий "недоклин"-треугольник,пробили сегодня ночью вниз..Крупный лимитник стоит на откуп в районе 3.1-именно он и не дал сегодня ночью спуститься цене ниже.Если его уберут или разберут продажами,следующий диапазон будет сразу 2.6-2.9,там следующее сосредоточение "интереса" на откупСмотрим дальше за шоу...