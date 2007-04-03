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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3474347534763477
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 23:12

osafly
глянул SUI уже на исторических максимумах, заходить вже пиздно :? в крипте не надо метаться, я столько раз себе это говорю и не могу сдержаться - скучно. можно было просто ждать этой ракеты по битку, с другой стороны может её и не было бы, если бы презиком стала камила...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 23:37

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Похоже на то. Снова из каждого утюга о 100% росте до 150-250К вот-вот, чуть ли не до конца декабря. Все, конечно, это уже проходили и не раз. Но, не исключаю, что в этот раз что-то может пойти по-другому.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 00:49

  osafly написав:причем шо лонгистов,шо шортистов почти поровну...Народ хочет быстрых и легких(дурных) денег

Сношають усіх: і лонгустів, і шортунів. Чому? Жадібнсть. Ключ до успіху - ризик- менеджмент. Дурних і швидких грошей не заробиш, але на масло з хлібом вистачить завжди.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:09

Биткоин формирует треугольник,по выходу из которого,нас ожидает высота отработки фигуры либо 79-80тыс,либо снова обновление хая в район 100тыс(см.график).Глобальная трендовая линия,тянущаяся от 21 года,проходит на уровнях 96000+ И все ее естественно видят,не только я,потому-если будет выход вверх,с большой вероятностью она будет ложно пробита..Все будут кричать что полет в космос открыт со следующей целью 150К..И снова всех натянут.Сейчас делать какие либо движения по рынку-очень опасно...Волатильность приличная в обе стороны,хотя объемы падают-RSI везде перекуплен
В биржевых стаканах,крупнейшие лимитники стоят именно на 95К(500биткоинов) и 100К(почти 600 биткоинов) Киты-всегда знают больше чем мы,наше дело-идти с ними в ногу. Крупный лимитник на откуп на 85К и 80500
SUI-четко отработал моему прогнозу,прийдя в указанную зону китового лимитника на 3.5...Закрыто 70% позы по данной монете...Дальше уже как то пофиг...Остатки на 3.8-4 бакса,либо ожидание более глубокой коррекции наконец,потому что похожая формация восходящий "недоклин"-треугольник,пробили сегодня ночью вниз..Крупный лимитник стоит на откуп в районе 3.1-именно он и не дал сегодня ночью спуститься цене ниже.Если его уберут или разберут продажами,следующий диапазон будет сразу 2.6-2.9,там следующее сосредоточение "интереса" на откуп
Смотрим дальше за шоу...

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osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 12:35

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:В биржевых стаканах,крупнейшие лимитники стоят именно на 95К(500биткоинов) и 100К(почти 600 биткоинов) Киты-всегда знают больше чем мы,наше дело-идти с ними в ногу. Крупный лимитник на откуп на 85К и 80500


Отак норм?

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Але може таки відкат у січні-лютому ловити десь на 77К ? :mrgreen:
Чо там по Фібо на 77К?
Amethyst
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