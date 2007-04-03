osafly глянул SUI уже на исторических максимумах, заходить вже пиздно в крипте не надо метаться, я столько раз себе это говорю и не могу сдержаться - скучно. можно было просто ждать этой ракеты по битку, с другой стороны может её и не было бы, если бы презиком стала камила...
Похоже на то. Снова из каждого утюга о 100% росте до 150-250К вот-вот, чуть ли не до конца декабря. Все, конечно, это уже проходили и не раз. Но, не исключаю, что в этот раз что-то может пойти по-другому.
Биткоин формирует треугольник,по выходу из которого,нас ожидает высота отработки фигуры либо 79-80тыс,либо снова обновление хая в район 100тыс(см.график).Глобальная трендовая линия,тянущаяся от 21 года,проходит на уровнях 96000+ И все ее естественно видят,не только я,потому-если будет выход вверх,с большой вероятностью она будет ложно пробита..Все будут кричать что полет в космос открыт со следующей целью 150К..И снова всех натянут.Сейчас делать какие либо движения по рынку-очень опасно...Волатильность приличная в обе стороны,хотя объемы падают-RSI везде перекуплен В биржевых стаканах,крупнейшие лимитники стоят именно на 95К(500биткоинов) и 100К(почти 600 биткоинов) Киты-всегда знают больше чем мы,наше дело-идти с ними в ногу. Крупный лимитник на откуп на 85К и 80500 SUI-четко отработал моему прогнозу,прийдя в указанную зону китового лимитника на 3.5...Закрыто 70% позы по данной монете...Дальше уже как то пофиг...Остатки на 3.8-4 бакса,либо ожидание более глубокой коррекции наконец,потому что похожая формация восходящий "недоклин"-треугольник,пробили сегодня ночью вниз..Крупный лимитник стоит на откуп в районе 3.1-именно он и не дал сегодня ночью спуститься цене ниже.Если его уберут или разберут продажами,следующий диапазон будет сразу 2.6-2.9,там следующее сосредоточение "интереса" на откуп Смотрим дальше за шоу...
osafly написав:В биржевых стаканах,крупнейшие лимитники стоят именно на 95К(500биткоинов) и 100К(почти 600 биткоинов) Киты-всегда знают больше чем мы,наше дело-идти с ними в ногу. Крупный лимитник на откуп на 85К и 80500
Отак норм?
Але може таки відкат у січні-лютому ловити десь на 77К ? Чо там по Фібо на 77К?
Чи хтось користується біржею BTC-trade? Чи реально там поповнити рахунок гривнею з картки? В особистому кабінеті не вдається це зробити. Торги ніби йдуть, купується-продається. Питання також чи реально звідти щось вивести. Кілька років тому звичайно ще все працювало. Також цікавить на яких біржах можна торгувати без верифікації. Ось якраз BTC-trade не вимагає проходити верифікацію, а КУНА вже давно виставила таку вимогу.