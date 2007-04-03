Додано: Суб 16 лис, 2024 21:15

чик написав: немного продался сначала рипл, потом трон - додержал, рипл ещё и дёшево, но у нас с собой ешо было... немного продался сначала рипл, потом трон - додержал, рипл ещё и дёшево, но у нас с собой ешо было...

У меня рипла не было на руках,любый друже....Мой рипл,конфисковала с.ка ФТХ и с какого то хера,продало его без меня и для меня и без моего согласия еще в прошлом году...В итоге 1300 рипла+ еще остатки там разных позиций,преобразились в 697 баксов на выплату в четвертом квартале.Слов цензурных подобрать не могу,потому....молчу.Радует мысль,что типа хоть что то вернут.Почему не отдали монетами-вопрос очевидный... вот прям сейчас ответ на него...А через пол-года,будет более чем очевидный.И это блдь ФТХ-крупнейшая на то время не то что биржа Америки,а во всем мире.А какой то чел,тут еще спрашивает как завести на БТС трейд украинский...Меня просто телепает в противоречивых чувствах от таких вот вопросовИ это еще вазелинщик тут ПОХовский не появился со своим турецким любовникомдля полного "счастья"