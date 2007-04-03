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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лис, 2024 22:00
чик написав:osafly
я с бтс остатки не могу вывести на карту, может через геопей, но там было 6% сча не знаю и читая чат находятся люди, которые хотят завести туда деньги - это пипец.
немного продался сначала рипл, потом трон - додержал, рипл ещё и дёшево, но у нас с собой ешо было...
Продал 40% позиции по Риплу по 1,13-1,25 - покупал 0,51-0,59, лежали правда с января. И XLM тоже... они с Риплом парой ходят)))
Рынок радует сегодня - многие монеты 20-40% роста показывают.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 23:49
osafly написав:
А какой то чел,тут еще спрашивает как завести на БТС трейд украинский...Меня просто телепает в противоречивых чувствах от таких вот вопросов
А чули про стейкінг на вайтбіті?
Кожен день заходиш перевірити чи там є ще твої усдтшки))
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:30
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Додано: Нед 17 лис, 2024 15:49
BeneFuckTor написав: osafly написав:
А какой то чел,тут еще спрашивает как завести на БТС трейд украинский...Меня просто телепает в противоречивых чувствах от таких вот вопросов
А чули про стейкінг на вайтбіті?
Кожен день заходиш перевірити чи там є ще твої усдтшки))
Я не є клієнт цієї біржі, але в чаті бачив обговорення хлопців, хто тримає wbt токен - так ніби зріс за два роки з 3 до 20. Ще й на стейкінгу там капало порядно. Зараз виходять звідти, бо ступінь довіри низенький!
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Додано: Нед 17 лис, 2024 15:54
BeneFuckTor написав:
А чули про стейкінг на вайтбіті?
Кожен день заходиш перевірити чи там є ще твої усдтшки))
Хм. А я тама зберігаю Діда з Кефіром під 18% річних до судного дня.
Рекомендуєте вже виносити?!
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