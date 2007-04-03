Продал 40% позиции по Риплу по 1,13-1,25 - покупал 0,51-0,59, лежали правда с января. И XLM тоже... они с Риплом парой ходят)))
Рынок радует сегодня - многие монеты 20-40% роста показывают.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лис, 2024 22:00
Продал 40% позиции по Риплу по 1,13-1,25 - покупал 0,51-0,59, лежали правда с января. И XLM тоже... они с Риплом парой ходят)))
Рынок радует сегодня - многие монеты 20-40% роста показывают.
Додано: Суб 16 лис, 2024 23:49
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 17 лис, 2024 11:30
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ось така фігня, малята (c).
Можна сказати, хепіенд
Додано: Нед 17 лис, 2024 15:49
Я не є клієнт цієї біржі, але в чаті бачив обговорення хлопців, хто тримає wbt токен - так ніби зріс за два роки з 3 до 20. Ще й на стейкінгу там капало порядно. Зараз виходять звідти, бо ступінь довіри низенький!
Додано: Нед 17 лис, 2024 15:54
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 17 лис, 2024 17:39
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Що думаєте з приводу незакритих гепів цього року на рівнях 54к (серпень) та 80к (листопад)? Зазвичай, протягом року закриваємо всі гепи до кінця поточного року. А до кінця року залишилося 6 тижнів. Чи всі ці закриття гепів повна маячня? На кшталт казок про 4-річні цикли.
Додано: Нед 17 лис, 2024 17:57
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
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