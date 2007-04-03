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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3475347634773478
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 22:00

  чик написав:osafly
я с бтс остатки не могу вывести на карту, может через геопей, но там было 6% сча не знаю и читая чат находятся люди, которые хотят завести туда деньги - это пипец.
немного продался сначала рипл, потом трон - додержал, рипл ещё и дёшево, но у нас с собой ешо было...

Продал 40% позиции по Риплу по 1,13-1,25 - покупал 0,51-0,59, лежали правда с января. И XLM тоже... они с Риплом парой ходят)))
Рынок радует сегодня - многие монеты 20-40% роста показывают.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 23:49

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:А какой то чел,тут еще спрашивает как завести на БТС трейд украинский...Меня просто телепает в противоречивых чувствах от таких вот вопросов


А чули про стейкінг на вайтбіті?
Кожен день заходиш перевірити чи там є ще твої усдтшки))
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:30

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ось така фігня, малята (c).
https://fi202x.blogspot.com/2024/11/blog-post.html
Можна сказати, хепіенд
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:49

  BeneFuckTor написав:
  osafly написав:А какой то чел,тут еще спрашивает как завести на БТС трейд украинский...Меня просто телепает в противоречивых чувствах от таких вот вопросов


А чули про стейкінг на вайтбіті?
Кожен день заходиш перевірити чи там є ще твої усдтшки))

Я не є клієнт цієї біржі, але в чаті бачив обговорення хлопців, хто тримає wbt токен - так ніби зріс за два роки з 3 до 20. Ще й на стейкінгу там капало порядно. Зараз виходять звідти, бо ступінь довіри низенький!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 15:54

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  BeneFuckTor написав:А чули про стейкінг на вайтбіті?
Кожен день заходиш перевірити чи там є ще твої усдтшки))

Хм. А я тама зберігаю Діда з Кефіром під 18% річних до судного дня.
Рекомендуєте вже виносити?! 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 17:01

а где airmax78 пропал - зафиксил всё па 90 ?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 17:39

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Що думаєте з приводу незакритих гепів цього року на рівнях 54к (серпень) та 80к (листопад)? Зазвичай, протягом року закриваємо всі гепи до кінця поточного року. А до кінця року залишилося 6 тижнів. Чи всі ці закриття гепів повна маячня? На кшталт казок про 4-річні цикли.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 17:57

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

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vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:17

  vitaxa2006 написав:Що думаєте з приводу незакритих гепів цього року на рівнях 54к (серпень) та 80к (листопад)? Зазвичай, протягом року закриваємо всі гепи до кінця поточного року. А до кінця року залишилося 6 тижнів. Чи всі ці закриття гепів повна маячня? На кшталт казок про 4-річні цикли.


Полная чепуха про закрытие до конца года...Нет такого по срокам.Если ГЭП есть-он будет закрыт с вероятностью более 95% Срока давности и срока "употребления"-не имеет. Такой крупный ГЭПище в 2.5К-это как мышеловка и магнит для цены...Все закроется...У нас есть еще приличный незакрытый даже в районе 21К и еще один мелкий на 9600-10000 еще со времен прошлого бычьего цикла 2020г...Вот за него-не уверен...А на 21К-тоже закроем,рано или поздно...Хотите коррекцию-так и скажите :D :mrgreen: Ждите,будет Вам закрытие ГЭПа на 76К,я проведу обряд вуду,по вызыванию "опадів" в ближайшее время :lol:
osafly
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