Продал 40% позиции по Риплу по 1,13-1,25 - покупал 0,51-0,59, лежали правда с января. И XLM тоже... они с Риплом парой ходят)))
Рынок радует сегодня - многие монеты 20-40% роста показывают.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лис, 2024 22:00
Продал 40% позиции по Риплу по 1,13-1,25 - покупал 0,51-0,59, лежали правда с января. И XLM тоже... они с Риплом парой ходят)))
Рынок радует сегодня - многие монеты 20-40% роста показывают.
Додано: Суб 16 лис, 2024 23:49
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 17 лис, 2024 11:30
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ось така фігня, малята (c).
Можна сказати, хепіенд
Додано: Нед 17 лис, 2024 15:49
Я не є клієнт цієї біржі, але в чаті бачив обговорення хлопців, хто тримає wbt токен - так ніби зріс за два роки з 3 до 20. Ще й на стейкінгу там капало порядно. Зараз виходять звідти, бо ступінь довіри низенький!
Додано: Нед 17 лис, 2024 15:54
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 17 лис, 2024 17:39
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Що думаєте з приводу незакритих гепів цього року на рівнях 54к (серпень) та 80к (листопад)? Зазвичай, протягом року закриваємо всі гепи до кінця поточного року. А до кінця року залишилося 6 тижнів. Чи всі ці закриття гепів повна маячня? На кшталт казок про 4-річні цикли.
Додано: Нед 17 лис, 2024 17:57
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 17 лис, 2024 18:17
Полная чепуха про закрытие до конца года...Нет такого по срокам.Если ГЭП есть-он будет закрыт с вероятностью более 95% Срока давности и срока "употребления"-не имеет. Такой крупный ГЭПище в 2.5К-это как мышеловка и магнит для цены...Все закроется...У нас есть еще приличный незакрытый даже в районе 21К и еще один мелкий на 9600-10000 еще со времен прошлого бычьего цикла 2020г...Вот за него-не уверен...А на 21К-тоже закроем,рано или поздно...Хотите коррекцию-так и скажите Ждите,будет Вам закрытие ГЭПа на 76К,я проведу обряд вуду,по вызыванию "опадів" в ближайшее время
Додано: Нед 17 лис, 2024 22:01
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Завершил полностью распределение SUI...все 100% позы,долил недавно.Планирую начать откуп лесенкой от 3$+- и ниже...По рыночным обстоятельствам и Фибе,основной акцент зона непроторгованного имбаланса 2.45-2.85$,если дадут снова туда...Пойдет выше 4 баксов-да пожалуйста.А не дадут-ну и фиг с ним с этим SUI-всегда можно перелить в то,что не успело вырости.Главное не уходить ниже 2.4$ для продолжения бычки по данному проекту.На иксы нужно не смотреть,а забирать,иначе все в конечном итоге сдувается обратно.Альта-это мусор,какая бы она ни была
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