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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3476347734783479
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 05:25

где сейчас находится рынок альтов(топ10+) и чего ожидать в 2025м.
https://prnt.sc/pqBZQO3geTsx - капитализация всех альтов без битка и первых топ10.
https://prnt.sc/hLBkp64-VNoa - доминация топ 10+ альтов в процентах.
дальше смотрите, думайте.
советую для лучшего понимания смотреть торговую пару к битку почаще, а не к баксу. ведь ваша цель во время альтсезона заработать больше, чем на битке, так ведь? вот яснее картинку и собрать сможете потом.
spacemachine
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 17:09

SUI пилит в данный момент уровень шеи и пытается "нехотя" пробить первую трендовую линию(все решается сейчас там),по пробою которой,у нас открыта дорога к целям указанным справа...3.27-3.125-2.94+- как базовые.Отмена-обновление АТН,выход за рамки восходящего канала и закрепление выше 4$ 12ч,а лучше для верности 1д свечой.Смотрим-ждем
Зображення
osafly
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