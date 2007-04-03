дальше смотрите, думайте.
советую для лучшего понимания смотреть торговую пару к битку почаще, а не к баксу. ведь ваша цель во время альтсезона заработать больше, чем на битке, так ведь? вот яснее картинку и собрать сможете потом.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2024 05:25
где сейчас находится рынок альтов(топ10+) и чего ожидать в 2025м.
дальше смотрите, думайте.
советую для лучшего понимания смотреть торговую пару к битку почаще, а не к баксу. ведь ваша цель во время альтсезона заработать больше, чем на битке, так ведь? вот яснее картинку и собрать сможете потом.
Додано: Пон 18 лис, 2024 17:09
SUI пилит в данный момент уровень шеи и пытается "нехотя" пробить первую трендовую линию(все решается сейчас там),по пробою которой,у нас открыта дорога к целям указанным справа...3.27-3.125-2.94+- как базовые.Отмена-обновление АТН,выход за рамки восходящего канала и закрепление выше 4$ 12ч,а лучше для верности 1д свечой.Смотрим-ждем
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|