дальше смотрите, думайте.
советую для лучшего понимания смотреть торговую пару к битку почаще, а не к баксу. ведь ваша цель во время альтсезона заработать больше, чем на битке, так ведь? вот яснее картинку и собрать сможете потом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2024 05:25
где сейчас находится рынок альтов(топ10+) и чего ожидать в 2025м.
дальше смотрите, думайте.
советую для лучшего понимания смотреть торговую пару к битку почаще, а не к баксу. ведь ваша цель во время альтсезона заработать больше, чем на битке, так ведь? вот яснее картинку и собрать сможете потом.
Додано: Пон 18 лис, 2024 17:09
SUI пилит в данный момент уровень шеи и пытается "нехотя" пробить первую трендовую линию(все решается сейчас там),по пробою которой,у нас открыта дорога к целям указанным справа...3.27-3.125-2.94+- как базовые.Отмена-обновление АТН,выход за рамки восходящего канала и закрепление выше 4$ 12ч,а лучше для верности 1д свечой.Смотрим-ждем
Додано: Пон 18 лис, 2024 21:13
Яркий пример того,с какими альтами не стоит связываться.Тут Вы правы,на таких шиткоинах,анализ работает с "перебоями",такие монеты крайне трудно рассчитать движение,потому что они "ходят" по системе "Pump and Dump" очень непредсказуемы и большинство хомяков остаются в них надолго в просадках,потому как дно определить трудно,если нет истории...Они ушатываются на 98-99%,но потом так же могут дать Х2 часовой свечой и так же сдуться обратно..REEF вон делистнутый с Бинанса,сделал Х20 за месяц после делистинга и вернулся обратно на исходные.Быстрый и легкий заработок как правило с повышенными рисками...Представленный пример- POND(Marlin) Естественно,у меня ордера не были выставлены..."проспал" Как взлетело,так и упало...в догонку не продаю,остается..может вполне спокойно жахнуть выше...Торгов сегодня на Банане 125млн этой какахой... Но все равно,техничный...падла к 61 фибе,растянутой от весеннего хая четко сходил гаденыш...и из нисходящего канала вылетел пулей,как его ни построй-двумя вариантами..
Додано: Пон 18 лис, 2024 22:03
"Всеми любимый" но подзабытый TWT..Когда все мало мальски ростет и оживает-продолжает жевать сопли,хотя даже с текущих,уже считаю "созрел"....Может конечно еще сходить к нижней границе восходящего канала,район 0.78--0.8,с потенциальными целями в район 6.6-5$ в этом цикле..А может и выше закинут,под 10$.Банану пора бы озаботиться пампом своего детища.На пути множество сопротивлений,все на графике,в виде трендовых,линий сопротивления.1.24-просто линия Манергейма,как только ее преодолеет,дальше технические 1.84 и будет выход в "космос" Запомните этот график,сравним как нибудь,следующим летом. Подарок всем на сегодня.Думайте своей головой и доверяйте тех.анализу.Никаких блохеров,только сами себе...Зачем все показываю..Для тех,кто говорит что тех.анализ в крипте не работает...Все работает.Когда люди это начинают понимать,хотя бы минимально-тогда и просадок в -70% от портфеля не будет...И еще,нравится многим или нет-но длинный холд,последнее время практически не работает..Все все равно в минусах...Нравится Вам или нет,но Вам придется научиться торговать и разбирать графики..Хватит на сегодня "грузива" Целый день просто у монитора,от нефиг делать пишу...наступила пора движняка Нужно быть все время в рынке Всем всего хорошего
Додано: Вів 19 лис, 2024 11:07
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Кефир что-то все сдувается и сдувается. Соотношение к битку уже 0,033. Походу 3 года как снижается и снижается. Помню, в августе 2022 года соотношение было 0,08. На этой падле я потерял, когда продал его в минус в мае 2023 г. Когда покупал его по 2,5к в январе 2022 г., все думал, вот он "убийца битка". Сейчас так смешно это все вспоминать ))))
Додано: Вів 19 лис, 2024 11:12
тож шото нервничаю, все жду 5К
...но мож просто пружина
Додано: Вів 19 лис, 2024 11:20
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Сейчас ситуация на крипторынке очень смахивает на хайпы и пирамиды, в которых мне довелось побывать раньше. OneCoin и Helix. Там получилось нормально заработать, но просто чудом вовремя свалил. Люди там квартиры и машины продавали и заходили. Там потом такая жесть началась... По битку то, что началось с победы Трампа на выборах, вот это уже какая-то нездоровая замануха. Такое ощущение, если сейчас, к примеру, схлопнется бинанс, или микростратеджи, то цена на биток максимум на пару тысяч упадет и снова отрастет. Невероятная фигня просиходит....
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