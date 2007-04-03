Додано: Пон 18 лис, 2024 22:03

"Всеми любимый" но подзабытый TWT..Когда все мало мальски ростет и оживает-продолжает жевать сопли,хотя даже с текущих,уже считаю "созрел"....Может конечно еще сходить к нижней границе восходящего канала,район 0.78--0.8,с потенциальными целями в район 6.6-5$ в этом цикле..А может и выше закинут,под 10$.Банану пора бы озаботиться пампом своего детища.На пути множество сопротивлений,все на графике,в виде трендовых,линий сопротивления.1.24-просто линия Манергейма,как только ее преодолеет,дальше технические 1.84 и будет выход в "космос" Запомните этот график,сравним как нибудь,следующим летом. Подарок всем на сегодня.Думайте своей головой и доверяйте тех.анализу.Никаких блохеров,только сами себе...Зачем все показываю..Для тех,кто говорит что тех.анализ в крипте не работает...Все работает.Когда люди это начинают понимать,хотя бы минимально-тогда и просадок в -70% от портфеля не будет...И еще,нравится многим или нет-но длинный холд,последнее время практически не работает..Все все равно в минусах...Нравится Вам или нет,но Вам придется научиться торговать и разбирать графики..Хватит на сегодня "грузива" Целый день просто у монитора,от нефиг делать пишу...наступила пора движняка Нужно быть все время в рынкеВсем всего хорошего