>другий графік "нє всьо так однозначно" і хз як він піде, але скопіювати кусок з 2021 року і наложити його як прогноз - це потужно ))
а все, что я скидывал на графиках по альтам так же само обязательно произойдет. это закономерные процессы на крипторынке, они взаимосвязаны. без постоянного увеличения капитализации альтов не будет и развития битка и доминация битка будет падать ниже и ниже каждый цикл. альты - это инструмент по улучшению и внедрению криптовалют в массы. это инструмент по увеличению кол-ва битков на вашем балансе. в то же время - это инструмент по наглому отъему ваших денег, и вашему полному разорению, если вы с ними заигрались в неподходящее время.
и совершенно скоро вы увидите как эти "лоховские трильйони" из доминации битка в ~63% и капитализации в 4КККК (200к за биток) превратятся в 30-33% доминациии. несложно догадаться откуда трильйони возьмутся в альте, да? только представьте себе это ФОМО. 2.5 триллиона достанется топ2-10 монетам. около 2.5КККК будет в топ10+. 8-10 триллионов общая капа, расчеты простые, навскидку.
откуда бабки? да оглянитесь вокруг. окунитесь в информационное пространство. оцените влияние ЕТФ, заявление властей разных стран и прочее. миллион аргументов за капу в 10 триллионов с легкостью. готовьтесь морально к иксам, нас ждет безумие в этом сезоне.
но поступайте как хотите. каждый торгует на рынке в силу своего опыта, знаний, амбиций и психики, я же просто делюсь своим опытом и показываю закономерности, определять которые у меня получается достаточно точно.
простите, но меня слишком сильно раздражают профаны, которые не разбираясь в теме уверенно пишут глупости с целью поспорить и в то же время они дают мне сил поделиться информацией