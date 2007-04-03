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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3477347834793480 Додано: Чет 21 лис, 2024 08:51 Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

>другий графік "нє всьо так однозначно" і хз як він піде, але скопіювати кусок з 2021 року і наложити його як прогноз - це потужно ))



https://prnt.sc/4IEKnuBJGn5P вот тебе пример моего графика, 5 сентября 2022 год, чтобы тебе было лучше понятно для чего накладывается паттерн из пин баров предыдущих. это долгосрочный эскиз, понимаешь, модель. она создана не для того, чтобы прогнозировать как график будет идти по свечкам, а создается она таким образом, чтобы собрать правильно временные рамки низов и пиков рынка, параллельно учитывая еще множество других факторов, а уже при достижении этих зон ориентироваться на более локальные инструменты тех.анализа. паттерн удобно визуализирует график, у тебя есть возможность их сравнивать, особенно в ключевых моментах (определить место старта параболы), ради которых модель и строится.



https://prnt.sc/SLvs3rhy7Tnt вот тебе еще один эскиз 2019 года. без твоих нелюбимых "кусков графиков", а суть при этом осталась та же, только коронавирус подвел слегка. но визуально выглядит уже беднее и менее убедительней. но и опыта было поменьше. тем не менее.



https://prnt.sc/65HnTBhdWuPO а вот текущая модель, эволюция и симфония всех идей в одном флаконе. ей чуть больше года и отрабатывает блестяще. уже чистая версия. я понимаю, конечно, что для того паренька это как расшифровать египетские иероглифы, но кому-то, я думаю, будет интересно. лучше чарта вы не найдете нигде (сори за скромность). ну это так, для тех, кто подумал, что я тут фантазиями занимаюсь беспочвенными. кому интересно - красный канал послужит непроходимым сопротивлением и пиком этого цикла. и думаю, что пика будет 2. где-то до марта? и на конец 25го. дальше посмотрим. как построены каналы вдаваться в подробности не хочу, кто помешан на ТА связь уловит.



а все, что я скидывал на графиках по альтам так же само обязательно произойдет. это закономерные процессы на крипторынке, они взаимосвязаны. без постоянного увеличения капитализации альтов не будет и развития битка и доминация битка будет падать ниже и ниже каждый цикл. альты - это инструмент по улучшению и внедрению криптовалют в массы. это инструмент по увеличению кол-ва битков на вашем балансе. в то же время - это инструмент по наглому отъему ваших денег, и вашему полному разорению, если вы с ними заигрались в неподходящее время.



и совершенно скоро вы увидите как эти "лоховские трильйони" из доминации битка в ~63% и капитализации в 4КККК (200к за биток) превратятся в 30-33% доминациии. несложно догадаться откуда трильйони возьмутся в альте, да? только представьте себе это ФОМО. 2.5 триллиона достанется топ2-10 монетам. около 2.5КККК будет в топ10+. 8-10 триллионов общая капа, расчеты простые, навскидку.



откуда бабки? да оглянитесь вокруг. окунитесь в информационное пространство. оцените влияние ЕТФ, заявление властей разных стран и прочее. миллион аргументов за капу в 10 триллионов с легкостью. готовьтесь морально к иксам, нас ждет безумие в этом сезоне.

но поступайте как хотите. каждый торгует на рынке в силу своего опыта, знаний, амбиций и психики, я же просто делюсь своим опытом и показываю закономерности, определять которые у меня получается достаточно точно.



простите, но меня слишком сильно раздражают профаны, которые не разбираясь в теме уверенно пишут глупости с целью поспорить и в то же время они дают мне сил поделиться информацией как бы так по простому обьяснить некоторым умникам.>другий графік "нє всьо так однозначно" і хз як він піде, але скопіювати кусок з 2021 року і наложити його як прогноз - це потужно ))вот тебе пример моего графика, 5 сентября 2022 год, чтобы тебе было лучше понятно для чего накладывается паттерн из пин баров предыдущих. это долгосрочный эскиз, понимаешь, модель. она создана не для того, чтобы прогнозировать как график будет идти по свечкам, а создается она таким образом, чтобы собрать правильно временные рамки низов и пиков рынка, параллельно учитывая еще множество других факторов, а уже при достижении этих зон ориентироваться на более локальные инструменты тех.анализа. паттерн удобно визуализирует график, у тебя есть возможность их сравнивать, особенно в ключевых моментах (определить место старта параболы), ради которых модель и строится.вот тебе еще один эскиз 2019 года. без твоих нелюбимых "кусков графиков", а суть при этом осталась та же, только коронавирус подвел слегка. но визуально выглядит уже беднее и менее убедительней. но и опыта было поменьше. тем не менее., эволюция и симфония всех идей в одном флаконе. ей чуть больше года и отрабатывает блестяще. уже чистая версия. я понимаю, конечно, что для того паренька это как расшифровать египетские иероглифы, но кому-то, я думаю, будет интересно. лучше чарта вы не найдете нигде (сори за скромность). ну это так, для тех, кто подумал, что я тут фантазиями занимаюсь беспочвенными. кому интересно - красный канал послужит непроходимым сопротивлением и пиком этого цикла. и думаю, что пика будет 2. где-то до марта? и на конец 25го. дальше посмотрим. как построены каналы вдаваться в подробности не хочу, кто помешан на ТА связь уловит.а все, что я скидывал на графиках по альтам так же самопроизойдет. это закономерные процессы на крипторынке, они взаимосвязаны. без постоянного увеличения капитализации альтов не будет и развития битка и доминация битка будет падать ниже и ниже каждый цикл. альты - это инструмент по улучшению и внедрению криптовалют в массы. это инструмент по увеличению кол-ва битков на вашем балансе. в то же время - это инструмент по наглому отъему ваших денег, и вашему полному разорению, если вы с ними заигрались в неподходящее время.и совершенно скоро вы увидите как эти "лоховские трильйони" из доминации битка в ~63% и капитализации в 4КККК (200к за биток) превратятся в 30-33% доминациии. несложно догадаться откуда трильйони возьмутся в альте, да? только представьте себе это ФОМО. 2.5 триллиона достанется топ2-10 монетам. около 2.5КККК будет в топ10+. 8-10 триллионов общая капа, расчеты простые, навскидку.откуда бабки? да оглянитесь вокруг. окунитесь в информационное пространство. оцените влияние ЕТФ, заявление властей разных стран и прочее. миллион аргументов за капу в 10 триллионов с легкостью. готовьтесь морально к иксам, нас ждет безумие в этом сезоне.но поступайте как хотите. каждый торгует на рынке в силу своего опыта, знаний, амбиций и психики, я же просто делюсь своим опытом и показываю закономерности, определять которые у меня получается достаточно точно.простите, но меня слишком сильно раздражают профаны, которые не разбираясь в теме уверенно пишут глупости с целью поспоритьи в то же время они дают мне сил поделиться информацией spacemachine

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