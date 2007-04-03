RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3477347834793480
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 08:51

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

как бы так по простому обьяснить некоторым умникам.
>другий графік "нє всьо так однозначно" і хз як він піде, але скопіювати кусок з 2021 року і наложити його як прогноз - це потужно ))

https://prnt.sc/4IEKnuBJGn5P вот тебе пример моего графика, 5 сентября 2022 год, чтобы тебе было лучше понятно для чего накладывается паттерн из пин баров предыдущих. это долгосрочный эскиз, понимаешь, модель. она создана не для того, чтобы прогнозировать как график будет идти по свечкам, а создается она таким образом, чтобы собрать правильно временные рамки низов и пиков рынка, параллельно учитывая еще множество других факторов, а уже при достижении этих зон ориентироваться на более локальные инструменты тех.анализа. паттерн удобно визуализирует график, у тебя есть возможность их сравнивать, особенно в ключевых моментах (определить место старта параболы), ради которых модель и строится.

https://prnt.sc/SLvs3rhy7Tnt вот тебе еще один эскиз 2019 года. без твоих нелюбимых "кусков графиков", а суть при этом осталась та же, только коронавирус подвел слегка. но визуально выглядит уже беднее и менее убедительней. но и опыта было поменьше. тем не менее.

https://prnt.sc/65HnTBhdWuPO а вот текущая модель, эволюция и симфония всех идей в одном флаконе. ей чуть больше года и отрабатывает блестяще. уже чистая версия. я понимаю, конечно, что для того паренька это как расшифровать египетские иероглифы, но кому-то, я думаю, будет интересно. кому интересно - красный канал послужит непроходимым сопротивлением и пиком этого цикла. и думаю, что пика будет 2. где-то до марта? и на конец 25го. дальше посмотрим. как построены каналы вдаваться в подробности не хочу, кто помешан на ТА связь уловит. я занимаюсь построением долгосрочных моделей. меня не интересуют какие-либо ценовые колебания внутри цикла до момента, пока актив не в области дна либо в параболической фазе.

а все, что скидывал на графиках по альтам так же само обязательно произойдет. это закономерные процессы на крипторынке, они взаимосвязаны. без постоянного увеличения капитализации альтов не будет и развития битка и доминация битка будет падать ниже и ниже каждый цикл. альты - это инструмент по улучшению и внедрению криптовалют в массы. это инструмент по увеличению кол-ва битков на вашем балансе. в то же время - это инструмент по наглому отъему ваших денег, и вашему полному разорению, если вы с ними заигрались в неподходящее время.

и совершенно скоро вы увидите как эти "лоховские трильйони" из доминации битка в ~63% и капитализации в 4КККК (200к за биток) превратятся в 30-33% доминациии. несложно догадаться откуда трильйони возьмутся в альте, да? только представьте себе это ФОМО. 2.5 триллиона достанется топ2-10 монетам. около 2.5КККК будет в топ10+. 8-10 триллионов общая капа, расчеты простые, навскидку.

откуда бабки? да оглянитесь вокруг. окунитесь в информационное пространство. оцените влияние ЕТФ, заявление властей разных стран и прочее. миллион аргументов за капу в 10 триллионов с легкостью. готовьтесь морально к иксам, нас ждет безумие в этом сезоне.
но поступайте как хотите. каждый торгует на рынке в силу своего опыта, знаний, амбиций и психики, я же просто делюсь своим опытом и показываю закономерности, определять которые у меня получается достаточно точно.

простите, но меня слишком сильно раздражают личности, которые, не разбираясь в теме, уверенно пишут глупости с целью поспорить - не на того нарвались :D
spacemachine
Аватар користувача
 
Повідомлень: 260
З нами з: 27.06.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 09:42

На эту тему отличный пост один человек опубликовал сегодня.

Так что осталось не так много времени, чтобы:

1) продать альту и купить мемы, ведь у нас мем суперцикл

2) продать альту и сидеть в стейблах, ведь цикл другой и альт сезона больше не будет

3) продать альту и вкинуть в акции/биток, ведь Трампу нет смысла пампить альту

4) продать альту и купить йод, ведь на носу черный лебедь и ядерный удар

5) продать альту и (ваш вариант)
spacemachine
Аватар користувача
 
Повідомлень: 260
З нами з: 27.06.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:27

  spacemachine написав:простите, но меня слишком сильно раздражают личности, которые, не разбираясь в теме, уверенно пишут глупости с целью поспорить - не на того нарвались :D

і як тобі живеться з постійним "раздраженім" від власної некомпетентності?
щоб підвердити, що наведені тобою графіки не мають відношення до реальності - треба час, я почекаю...
але за цей час ти намалюєш заднім числом на історії ще купу графіків і будеш далі брехати що правий ))

зберіг собі твій графік №1 на память ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 239
З нами з: 21.05.23
Подякував: 26 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3477347834793480
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11699, 11700, 11701
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
117005 256160419
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2024 11:37
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23242877
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 111234
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3587)
21.11.2024 10:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.