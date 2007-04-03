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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3477347834793480
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 08:51

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

как бы так по простому обьяснить некоторым умникам.
>другий графік "нє всьо так однозначно" і хз як він піде, але скопіювати кусок з 2021 року і наложити його як прогноз - це потужно ))

https://prnt.sc/4IEKnuBJGn5P вот тебе пример моего графика, 5 сентября 2022 год, чтобы тебе было лучше понятно для чего накладывается паттерн из пин баров предыдущих. это долгосрочный эскиз, понимаешь, модель. она создана не для того, чтобы прогнозировать как график будет идти по свечкам, а создается она таким образом, чтобы собрать правильно временные рамки низов и пиков рынка, параллельно учитывая еще множество других факторов, а уже при достижении этих зон ориентироваться на более локальные инструменты тех.анализа. паттерн удобно визуализирует график, у тебя есть возможность их сравнивать, особенно в ключевых моментах (определить место старта параболы), ради которых модель и строится.

https://prnt.sc/SLvs3rhy7Tnt вот тебе еще один эскиз 2019 года. без твоих нелюбимых "кусков графиков", а суть при этом осталась та же, только коронавирус подвел слегка. но визуально выглядит уже беднее и менее убедительней. но и опыта было поменьше. тем не менее.

https://prnt.sc/65HnTBhdWuPO а вот текущая модель, эволюция и симфония всех идей в одном флаконе. ей чуть больше года и отрабатывает блестяще. уже чистая версия. я понимаю, конечно, что для того паренька это как расшифровать египетские иероглифы, но кому-то, я думаю, будет интересно. кому интересно - красный канал послужит непроходимым сопротивлением и пиком этого цикла. и думаю, что пика будет 2. где-то до марта? и на конец 25го. дальше посмотрим. как построены каналы вдаваться в подробности не хочу, кто помешан на ТА связь уловит. я занимаюсь построением долгосрочных моделей. меня не интересуют какие-либо ценовые колебания внутри цикла до момента, пока актив не в области дна либо в параболической фазе.

а все, что скидывал на графиках по альтам так же само обязательно произойдет. это закономерные процессы на крипторынке, они взаимосвязаны. без постоянного увеличения капитализации альтов не будет и развития битка и доминация битка будет падать ниже и ниже каждый цикл. альты - это инструмент по улучшению и внедрению криптовалют в массы. это инструмент по увеличению кол-ва битков на вашем балансе. в то же время - это инструмент по наглому отъему ваших денег, и вашему полному разорению, если вы с ними заигрались в неподходящее время.

и совершенно скоро вы увидите как эти "лоховские трильйони" из доминации битка в ~63% и капитализации в 4КККК (200к за биток) превратятся в 30-33% доминациии. несложно догадаться откуда трильйони возьмутся в альте, да? только представьте себе это ФОМО. 2.5 триллиона достанется топ2-10 монетам. около 2.5КККК будет в топ10+. 8-10 триллионов общая капа, расчеты простые, навскидку.

откуда бабки? да оглянитесь вокруг. окунитесь в информационное пространство. оцените влияние ЕТФ, заявление властей разных стран и прочее. миллион аргументов за капу в 10 триллионов с легкостью. готовьтесь морально к иксам, нас ждет безумие в этом сезоне.
но поступайте как хотите. каждый торгует на рынке в силу своего опыта, знаний, амбиций и психики, я же просто делюсь своим опытом и показываю закономерности, определять которые у меня получается достаточно точно.

простите, но меня слишком сильно раздражают личности, которые, не разбираясь в теме, уверенно пишут глупости с целью поспорить - не на того нарвались :D
spacemachine
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 09:42

На эту тему отличный пост один человек опубликовал сегодня.

Так что осталось не так много времени, чтобы:

1) продать альту и купить мемы, ведь у нас мем суперцикл

2) продать альту и сидеть в стейблах, ведь цикл другой и альт сезона больше не будет

3) продать альту и вкинуть в акции/биток, ведь Трампу нет смысла пампить альту

4) продать альту и купить йод, ведь на носу черный лебедь и ядерный удар

5) продать альту и (ваш вариант)
spacemachine
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 14:22

  чик написав:osafly
та стандартный набор холодильник, стиралка, микро, бойлер, пк и по мелочи. просто отопления не было и грелся масляным радиатором, но шо он столько мотает сомневаюсь...


не соунывайтесь , мотає в 2 рази більше, за кондіціонер на обогрів
1,0-1,5квт/час, порахуйте
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 20:57

Биткоин пробил сегодня трендовую тянущуюся с 21 года,для продолжения банкета,нужно не уходить ниже 96400(он уже ее протестировал сферху) и закрепляться желательно дневной свечой...Но...Но..шикарные дивергенции на 4 часах,на дневке,и даже на недельке!!! На дневке отрисовывается классическая двойная вершина в настоящий момент,перепроданность жесткая...Готовьтесь,скоро будут лишний балласт стряхивать.Прикрепил курупно глобальный график с трендовой во всю длину

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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 20:58

  Козак-характерник написав:
  Игорь написав:Живой ?

Так. Ризик-менеджмент - наше усьо!

Потрогаем круглую (цифру) сегодня ночью ?
Мы будем багатии
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 20:58

На 4 часах крупно,снова хочу показать тем,как "теханализ не работает",на примере пробоя треугольника вверх,формирование которого,я еще в зародыше показывал дней 6 наверное назад,есть на форуме тот график,только треуголник пришлось подправить и расширить по ходу торгов...Но,пробитие вверх,высота отработки фигуры приходится на 100900,не дошли чуток(может пока)....а могли бы выйти и вниз на 82К...На данный момент,первая цель от текуших на коррекцию=90тыс,если биткоин не перепишет хай,тогда нужно смотреть снова...График 4ч прилагается

Дивергенция даже на месячном таймфрейме!!! Вот это загонялово так загонялово.Прелестно,просто прелестно.Интересно,брить будут так же резко и жестко??

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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:30

  чик написав:osafly
взял на пробу twt оказалось можно было дешевле, но это мелочь.
апять не удержался продал чуток деда па 94, но теперь ждёмс 96-100 и х.з. сколько, а альта ведёт себя непредсказуемо...


Чик,он может и на 0.78-0.8 еще сходить,если вдруг ливанут резко.Этот токен чисто для диверсификации,без фанатизма.Может мудиться на одном месте бесконечно долго..Тоже из серии Памп энд Дамп,но более известный,чем куча других шиткоинов,чем по сути,является и он сам...Абсолютно бесполезная монета :D Но лично собираюсь ее держать на Х5-Х6 от текущих,никаких ранних продаж...Кроме СУИ,пока ничего не продавал..только добираю потрохи...Суи собираюсь тоже откупить взад в диапазоне 2.95-3.17,если манипули Казака дадут :mrgreen:
osafly
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