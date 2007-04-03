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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:32
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Не выдержал соблазна и продал пару биткопеек
Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:02
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Біткоїн vs золото: який актив є перспективнішим
Який актив, на Вашу думку, має більший потенціал зростання у довгостроковій перспективі: біткоїн чи золото? Чому?
Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:13
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.
Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:14
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Як само це вас витрахнули?
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