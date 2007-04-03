Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.
airmax78 написав:Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.
airmax78 написав:Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.
Як само це вас витрахнули?
Я ж розповідав. Лайнобіржа е-торо за декілька діб до початку булрану тупо закрила всі мої позиції без будь-якого попередження і варіантів виводу кріпти. На підставі того що вони більше не працюють з громадянами України. Незадовго до цього те саме зробив лайнобанк - сексобанк.
airmax78 написав:Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.
Як само це вас витрахнули?
Я ж розповідав. Лайнобіржа е-торо за декілька діб до початку булрану тупо закрила всі мої позиції без будь-якого попередження і варіантів виводу кріпти. На підставі того що вони більше не працюють з громадянами України. Незадовго до цього те саме зробив лайнобанк - сексобанк.
Etoro работает с гражданами Украины. По крайней мере с теми, у кого ВНЖ где надо.
Я ж розповідав. Лайнобіржа е-торо за декілька діб до початку булрану тупо закрила всі мої позиції без будь-якого попередження і варіантів виводу кріпти. На підставі того що вони більше не працюють з громадянами України. Незадовго до цього те саме зробив лайнобанк - сексобанк.
Etoro работает с гражданами Украины. По крайней мере с теми, у кого ВНЖ где надо.
Добре, "літерожери", еторо не працює з резидентами України. При цьому перевіряти чи є я резидентом України чи ні - вони вважають зайвим. Бо потрібно було закрити пози.