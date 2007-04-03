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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3478347934803481
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:32

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Не выдержал соблазна и продал пару биткопеек
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:02

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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:13

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

airmax78 написав:Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.
Як само це вас витрахнули?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:41

  Faceless написав:
airmax78 написав:Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.
Як само це вас витрахнули?

Я ж розповідав. Лайнобіржа е-торо за декілька діб до початку булрану тупо закрила всі мої позиції без будь-якого попередження і варіантів виводу кріпти. На підставі того що вони більше не працюють з громадянами України.
Незадовго до цього те саме зробив лайнобанк - сексобанк.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:54

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
airmax78 написав:Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.
Як само це вас витрахнули?

Я ж розповідав. Лайнобіржа е-торо за декілька діб до початку булрану тупо закрила всі мої позиції без будь-якого попередження і варіантів виводу кріпти. На підставі того що вони більше не працюють з громадянами України.
Незадовго до цього те саме зробив лайнобанк - сексобанк.

Etoro работает с гражданами Украины.
По крайней мере с теми, у кого ВНЖ где надо.
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:19

  anduzenko написав:
  airmax78 написав:
  Faceless написав:Як само це вас витрахнули?

Я ж розповідав. Лайнобіржа е-торо за декілька діб до початку булрану тупо закрила всі мої позиції без будь-якого попередження і варіантів виводу кріпти. На підставі того що вони більше не працюють з громадянами України.
Незадовго до цього те саме зробив лайнобанк - сексобанк.

Etoro работает с гражданами Украины.
По крайней мере с теми, у кого ВНЖ где надо.

Добре, "літерожери", еторо не працює з резидентами України. При цьому перевіряти чи є я резидентом України чи ні - вони вважають зайвим. Бо потрібно було закрити пози.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 19:42

  SAndriy1 написав:
  чик написав:osafly
я с бтс остатки не могу вывести на карту, может через геопей, но там было 6% сча не знаю и читая чат находятся люди, которые хотят завести туда деньги - это пипец.
немного продался сначала рипл, потом трон - додержал, рипл ещё и дёшево, но у нас с собой ешо было...

Продал 40% позиции по Риплу по 1,13-1,25 - покупал 0,51-0,59, лежали правда с января. И XLM тоже... они с Риплом парой ходят)))
Рынок радует сегодня - многие монеты 20-40% роста показывают.

помавшому дно, второє в подарок, ріпла уже полтора без 2 центов
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 19:52

крайняя продажа па 98 была и дешевле 100 продавать не буду...
airmax78 очень обидно за вас :(
долбанный битгет не засчитал продажу соланы па 260. в сделках есть на счету нет. который раз с ними выясняю отношения по разным поводам...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:07

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Всі бігають, радуються новим рекордам росту, а ETH та ETC навіть рівня 2021 не досягнули.
Дюрі-бачі
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