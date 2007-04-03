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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:45
flyman написав: SAndriy1 написав: чик написав:osafly
я с бтс остатки не могу вывести на карту, может через геопей, но там было 6% сча не знаю и читая чат находятся люди, которые хотят завести туда деньги - это пипец.
немного продался сначала рипл, потом трон - додержал, рипл ещё и дёшево, но у нас с собой ешо было...
Продал 40% позиции по Риплу по 1,13-1,25 - покупал 0,51-0,59, лежали правда с января. И XLM тоже... они с Риплом парой ходят)))
Рынок радует сегодня - многие монеты 20-40% роста показывают.
помавшому дно, второє в подарок, ріпла уже полтора без 2 центов
По 1,49 еще кусок продал. В чем нестыковка? Покупал на разных днах)))) секрета нет - к лету 2025 года распишу результаты своего 2,5-летнего опыта с криптой , все по-честному
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:46
Дюрі-бачі написав:
Всі бігають, радуються новим рекордам росту, а ETH та ETC навіть рівня 2021 не досягнули.
ЕТС есть немного, по 17 куплен - рано продавать пока еще, будет его время
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:14
SAndriy1 написав: flyman написав: SAndriy1 написав:
Продал 40% позиции по Риплу по 1,13-1,25 - покупал 0,51-0,59, лежали правда с января. И XLM тоже... они с Риплом парой ходят)))
Рынок радует сегодня - многие монеты 20-40% роста показывают.
помавшому дно, второє в подарок, ріпла уже полтора без 2 центов
По 1,49 еще кусок продал. В чем нестыковка? Покупал на разных днах)))) секрета нет - к лету 2025 года распишу результаты своего 2,5-летнего опыта с криптой , все по-честному
а я, виходить, передчасно вийшов з потягу
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:24
flyman
так альтсезона ещё толком не було, может попизже выстрелит...
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