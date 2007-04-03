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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:45
flyman написав: SAndriy1 написав: чик написав:osafly
я с бтс остатки не могу вывести на карту, может через геопей, но там было 6% сча не знаю и читая чат находятся люди, которые хотят завести туда деньги - это пипец.
немного продался сначала рипл, потом трон - додержал, рипл ещё и дёшево, но у нас с собой ешо было...
Продал 40% позиции по Риплу по 1,13-1,25 - покупал 0,51-0,59, лежали правда с января. И XLM тоже... они с Риплом парой ходят)))
Рынок радует сегодня - многие монеты 20-40% роста показывают.
помавшому дно, второє в подарок, ріпла уже полтора без 2 центов
По 1,49 еще кусок продал. В чем нестыковка? Покупал на разных днах)))) секрета нет - к лету 2025 года распишу результаты своего 2,5-летнего опыта с криптой , все по-честному
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SAndriy1
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:46
Дюрі-бачі написав:
Всі бігають, радуються новим рекордам росту, а ETH та ETC навіть рівня 2021 не досягнули.
ЕТС есть немного, по 17 куплен - рано продавать пока еще, будет его время
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SAndriy1
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:14
SAndriy1 написав: flyman написав: SAndriy1 написав:
Продал 40% позиции по Риплу по 1,13-1,25 - покупал 0,51-0,59, лежали правда с января. И XLM тоже... они с Риплом парой ходят)))
Рынок радует сегодня - многие монеты 20-40% роста показывают.
помавшому дно, второє в подарок, ріпла уже полтора без 2 центов
По 1,49 еще кусок продал. В чем нестыковка? Покупал на разных днах)))) секрета нет - к лету 2025 года распишу результаты своего 2,5-летнего опыта с криптой , все по-честному
а я, виходить, передчасно вийшов з потягу
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flyman
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:24
flyman
так альтсезона ещё толком не було, может попизже выстрелит...
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чик
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:33
Смотрите на Рипл и примеряйте его "жакет" на Кардано.Идет точь в точь...Первая остановка 1.15-1.19,откат и продолжение движения дальше.Нужно понимать,насколько эти два токена "тяжелы" и как их тяжело разгонять и двигать такую многомиллиардную капу в сторону роста...И если ADA толковый инструмент,то XRP просто worthless token,которого с прошлого булрана,эмитировали вообще дохренища дополнительно и конца и края этому нет.Просто Perpetum mobile
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osafly
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Додано: Суб 23 лис, 2024 00:45
STELLAR тоже из той же песни. ада это история про 5-6 долларов.
рипл неизвестно. но я бы лучше держал рипл, чем TWT, без обид. бинанс кинул, CZ кинул, на глючный кошелек всем пох, стоит как вкопаный. когда вышла новость, что бинанс запустил свой кошелек веб3, то было очевидно, что на твт поставлен крест. зачем людям шилишь мусор osafly, или ты из секты твтшной с телеграма? ну даст он может х5 на пике, х6 даже представим. но другие монеты дадут х10-20. мертвый проект. FET лучше бы людям советовал, например...
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spacemachine
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Додано: Суб 23 лис, 2024 01:44
spacemachine написав:
STELLAR тоже из той же песни. ада это история про 5-6 долларов.
рипл неизвестно. но я бы лучше держал рипл, чем TWT, без обид. бинанс кинул, CZ кинул, на глючный кошелек всем пох, стоит как вкопаный. когда вышла новость, что бинанс запустил свой кошелек веб3, то было очевидно, что на твт поставлен крест. зачем людям шилишь мусор osafly, или ты из секты твтшной с телеграма? ну даст он может х5 на пике, х6 даже представим. но другие монеты дадут х10-20. мертвый проект. FET лучше бы людям советовал, например...
Если я буду советовать все чем набит мой портфель,мне торговать и графики разбирать некогда будет.TWT пришелся к слову,когда все ожило,он наоброт начал коррекцию..У меня его немного,но 6 баксов должен быть.Был еще в портфеле SFP,но я его продал еще зимой и перелил в другие проекты.Кошельки вообще ведут себя весьма слабо последние годы...С98 вон вообще укатали в хламину,а самый юзаемый кошель Азиатского региона..и что??И ничего
FET нужно было брать раньше,на "заре кооперации проектов" или хотя бы в прошлом году Шо его брать сейчас,когда он уже десятки иксов сбацал...?? Ну,сделает еще ...Так все сделает...Там и пофимо Фета,есть много другого...Ничего не росло еще...Лучше-хуже...Мне пох..Что делает деньги и потенциально выглядит на графике красиво,то для меня и лучшее.Наяривать на какой то проект не привык..К позе нельзя привыкать.Вся альта скам!
Кардано-никак не верю в 6 баксов,калькулятор возьми и посчитай какая капа у него будет на 6$...Мини эфир?!!А проект буксует,многое не получается что хотели..Мне кажется,в этом булране,если он случится,вряд ли перебьет свою прошлую вершину...Посмотрим.Може до 3 и доползет...Раньше он всегда был локомотивом альты,весь рост альты начинался с Кардано,а сейчас гнилой Рипл уже 1.5....А Кардано только просыпаться начал и пошли первые вбросы...О-О,так много новых кошельков появилось!! Проект скупают киты!!! И т.д...Ну конечно.Естественно!!!
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osafly
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Додано: Суб 23 лис, 2024 02:21
тебя реально удивляет капа в 200 лярдов у ады, при том что в прошлом цикле была 100 при битке по 65? растут блокчейны эти от снятия цепей регуляторных, ликва пошла от США. и XRP HBAR XML ADA тут лидеры, это факт. никто не дал х3-4 за эти 20 дней нонстоп свечкой. и по сути они запустили рост всех блокчейнов щас на рынке, так что да, все еще локомотивы. у ады еще готовится алгоритмический стейбл, если они не прикрыли проект. было бы неплохо его увидеть на альтсезон.
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spacemachine
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