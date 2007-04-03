Додано: Суб 23 лис, 2024 01:44

spacemachine написав: STELLAR тоже из той же песни. ада это история про 5-6 долларов.

рипл неизвестно. но я бы лучше держал рипл, чем TWT, без обид. бинанс кинул, CZ кинул, на глючный кошелек всем пох, стоит как вкопаный. когда вышла новость, что бинанс запустил свой кошелек веб3, то было очевидно, что на твт поставлен крест. зачем людям шилишь мусор osafly, или ты из секты твтшной с телеграма? ну даст он может х5 на пике, х6 даже представим. но другие монеты дадут х10-20. мертвый проект. FET лучше бы людям советовал, например... STELLAR тоже из той же песни. ада это история про 5-6 долларов.рипл неизвестно. но я бы лучше держал рипл, чем TWT, без обид. бинанс кинул, CZ кинул, на глючный кошелек всем пох, стоит как вкопаный. когда вышла новость, что бинанс запустил свой кошелек веб3, то было очевидно, что на твт поставлен крест. зачем людям шилишь мусор osafly, или ты из секты твтшной с телеграма? ну даст он может х5 на пике, х6 даже представим. но другие монеты дадут х10-20. мертвый проект. FET лучше бы людям советовал, например...

Если я буду советовать все чем набит мой портфель,мне торговать и графики разбирать некогда будет.TWT пришелся к слову,когда все ожило,он наоброт начал коррекцию..У меня его немного,но 6 баксов должен быть.Был еще в портфеле SFP,но я его продал еще зимой и перелил в другие проекты.Кошельки вообще ведут себя весьма слабо последние годы...С98 вон вообще укатали в хламину,а самый юзаемый кошель Азиатского региона..и что??И ничегоFET нужно было брать раньше,на "заре кооперации проектов" или хотя бы в прошлом году Шо его брать сейчас,когда он уже десятки иксов сбацал...?? Ну,сделает еще ...Так все сделает...Там и пофимо Фета,есть много другого...Ничего не росло еще...Лучше-хуже...Мне пох..Что делает деньги и потенциально выглядит на графике красиво,то для меня и лучшее.Наяривать на какой то проект не привык..К позе нельзя привыкать.Вся альта скам!Кардано-никак не верю в 6 баксов,калькулятор возьми и посчитай какая капа у него будет на 6$...Мини эфир?!!А проект буксует,многое не получается что хотели..Мне кажется,в этом булране,если он случится,вряд ли перебьет свою прошлую вершину...Посмотрим.Може до 3 и доползет...Раньше он всегда был локомотивом альты,весь рост альты начинался с Кардано,а сейчас гнилой Рипл уже 1.5....А Кардано только просыпаться начал и пошли первые вбросы...О-О,так много новых кошельков появилось!! Проект скупают киты!!! И т.д...Ну конечно.Естественно!!!