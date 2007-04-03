Додано: Суб 23 лис, 2024 02:21

тебя реально удивляет капа в 200 лярдов у ады по 6$, при том что в прошлом цикле была 100 при битке по 65? я даже не удивлюсь, если она будет по 10$. растут блокчейны эти от снятия цепей регуляторных, ликва пошла от США и прокатится она по всем секторам поочередно. и XRP HBAR XML ADA тут лидеры, это факт. никто не дал х3-4 за эти 20 дней нонстоп свечкой (это, кстати, привет тем, кто фиксирует - это только разминка и откупить вы на параболе не сможете). по сути они запустили рост всех блокчейнов щас на рынке, так что да, все еще локомотивы, просто другого типа. солана главный локомотив для старта рынка альтов, она на месяц раньше всех стартует, видно как она выросла за счет мемов, теперь ликва с них уходит в блокчейны. следующие крупные проекты типа АДЫ служат для поддержки жара в печке, разгона, а эфир уже для отправки на конечную станцию. у ады еще готовится алгоритмический стейбл usda и скоро, я думаю, его выкатят.



тем временем MVRV Z-Score и The Puell Multiple не подошли даже к среднему значению. запас хода по битку еще как минимум на х2 легко.