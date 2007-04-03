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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3480348134823483
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 21:38

  SAndriy1 написав: Я продаю)))) У меня большая часть депо в инвесте, небольшая - для торговли. По инвесту монету, достигающую цену х3, продаю 1/3 позиции и забираю вложенное. Поэтому ALGO пришло сегодня к х3 и была треть позиции безжалостно продана!

Продал этот фант полностью сегодня,на 100%...Небольшой был объем.Вход средняя 0.1112.Выход 0.3002..Все.Нах он мне нужен.Не оправдал ожиданий.Жду коррекции,переливаю во что то другое.Откупать назад(типа шорт) эту херь-не хочу...Один альт минус из портфеля.Утрамбовую оставшиеся.Часть Ады "из Ада" закрыл сегодня по 1.1284 средняя..Откупил уже часть обратно по 1.0252..И откупать планирую ниже,если дадут...Главная целевая здесь-1.67-1.98.И примерно такая на данный момент стратегия по рынку.Все по обстоятельствам.Ни к чему не привыкаем.Берем-зарабатываем-расстаемся-переливаем по рынку.Нам нужны бабулеты живые,или хотя бы USDT-USDC,а не рисованая прибыль в моменте на сайте биржи.
Меня терзают смутные опасения,что нам устроят такой ужатый альтсезон,что пока многие "отдуплятся"-он уже закончится,глядя на скорость альтов,с которой они начали свои движения...И снова будет "море слез и сожалений"
osafly
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