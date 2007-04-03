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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 21:38
SAndriy1 написав:
Я продаю)))) У меня большая часть депо в инвесте, небольшая - для торговли. По инвесту монету, достигающую цену х3, продаю 1/3 позиции и забираю вложенное. Поэтому ALGO пришло сегодня к х3 и была треть позиции безжалостно продана!
Продал этот фант полностью сегодня,на 100%...Небольшой был объем.Вход средняя 0.1112.Выход 0.3002..Все.Нах он мне нужен.Не оправдал ожиданий.Жду коррекции,переливаю во что то другое.Откупать назад(типа шорт) эту херь-не хочу...Один альт минус из портфеля.Утрамбовую оставшиеся.Часть Ады "из Ада" закрыл сегодня по 1.1284 средняя..Откупил уже часть обратно по 1.0252..И откупать планирую ниже,если дадут...Главная целевая здесь-1.67-1.98.И примерно такая на данный момент стратегия по рынку.Все по обстоятельствам.Ни к чему не привыкаем.Берем-зарабатываем-расстаемся-переливаем по рынку.Нам нужны бабулеты живые,или хотя бы USDT-USDC,а не рисованая прибыль в моменте на сайте биржи.
Меня терзают смутные опасения,что нам устроят такой ужатый альтсезон,что пока многие "отдуплятся"-он уже закончится,глядя на скорость альтов,с которой они начали свои движения...И снова будет "море слез и сожалений"
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osafly
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Додано: Суб 23 лис, 2024 23:09
osafly написав:
80% форума наверное...А по жизни и того больше.До сих пор ждут...Теперь уже в 0 выйти...и это будет "Пабеда"
у меня наверное треть альтов в 0 за счастье будет закрыть и не то, чтобы всё омно. просто часть дорого набрал а усредняться было нечем, а часть старья, с которым вовремя не расстался и теперь стопудово придётся в минус, если не найду "бриллиант"
в который их перелить...
Меня терзают смутные опасения,что нам устроят такой ужатый альтсезон,что пока многие "отдуплятся"-он уже закончится,глядя на скорость альтов,с которой они начали свои движения...И снова будет "море слез и сожалений"
тоже согласен, трудно сча понять шо уже пора выводить из стейкинга, чтобы патом не было мучительно больно за бесцельное хранение циферок. смотрю на ICP кто нить верит, шо вернётся на максимумы с 10 выше 400, ну бред и таких альтов полно...
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Додано: Нед 24 лис, 2024 01:23
чик написав:
тоже согласен, трудно сча понять шо уже пора выводить из стейкинга, чтобы патом не было мучительно больно за бесцельное хранение циферок. смотрю на ICP кто нить верит, шо вернётся на максимумы с 10 выше 400, ну бред и таких альтов полно...
Сегодня как раз убил кучу времени,пересматривая и разрывая стейкинг по некоторым монетам и это учитывая то,что последние два месяца,намеренно перелаживал на более короткие строки,постоянно уменьшая и готовясь
..быть связанным по рукам и ногам-чревато потерей лучшей точки выхода...С начала ноября,прекратил вообще все продлять и переразмещать даже на месяц...Все должно быть теперь под рукой.
ICP не печальтесь Чик,40-55$ он вернется в тот диапазон...Выше,я лично-ждать не буду.Тоже есть на руках...Мне хватит вполне этих цифр...Зачем Вам 400?? 90$-макс.предел,судя по графику...
Зек вон тоже,когда то на "заре коммунизма" несколько тысяч баксов стоил..
А потом 15$
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osafly
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Додано: Нед 24 лис, 2024 01:59
чик написав:
ну бред и таких альтов полно...
місцевий персонаж "космічна машина" стверджує, що всі говнокоїни обов'язково виростуть в 10 раз в середньому ))
але для справедливості варто зазначити, що зараз безумовно бичий ринок, а на такому ринку більшість холдерів все ж мають високі шанси заробити.
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