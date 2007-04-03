Додано: Нед 24 лис, 2024 20:19

Гляжу на этот рынок и печаль меня берет..За эти пару лет бесконечного падения,так задрюкали всех,что рост воспринимаешь не как радость,а больше как опасение,с чувством того,что этот "праздник" вот прям сейчас возьмет и закончится.Меня очень смущает этот памп альтов именно на выходных..Не в разгар рабочей недели,когда все финансовые рынки открыты,большая часть трейдеров у мониторов,а именно с пятницы по утро воскресенья..."Воровито" так пампанули Топ-альту несколькими палками,как какие нибудь какашки мелкокаповые и тут же вернули на -20% как и не было ничего...Ада-Дот и иже с ними....Мы ждем нормального рынка и роста,а нам рисуют взрыв и затухание...Денег нет до сих пор судя по всему.Все эти победные реляции-это херня на палке...Я смотрю на графики монет и они мне говорят-херь полная...Что то с битка перекинули-пампанули-вышли...Все.Я не вижу розницы,чтобы ломились скупали альту,как в прошлых сезонах...у всех она уже есть.Продавать судя по всему некому.Об кого мы разгружаться будем???У меня пока большой-большой вопрос...Замените там кто нибудь маркетмейкера "идиота"-жадюгу,иначе хомяки в этот рынок никогда больше не прийдут.АDA-уже откупил полностью проданное и даже ALGO вчерашний,вернул только что назад...Пускай еще лежит...Тоже шорт закрыл по нему по 0.2594..Хотя,можно было и ниже наверное подождать.Ну да ладно..Вроде как ничего и не произошло,лежал и лежит...Вчера был сердитый на него...А сегодня попустило