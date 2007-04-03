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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 23 лис, 2024 21:38
SAndriy1 написав:
Я продаю)))) У меня большая часть депо в инвесте, небольшая - для торговли. По инвесту монету, достигающую цену х3, продаю 1/3 позиции и забираю вложенное. Поэтому ALGO пришло сегодня к х3 и была треть позиции безжалостно продана!
Продал этот фант полностью сегодня,на 100%...Небольшой был объем.Вход средняя 0.1112.Выход 0.3002..Все.Нах он мне нужен.Не оправдал ожиданий.Жду коррекции,переливаю во что то другое.Откупать назад(типа шорт) эту херь-не хочу...Один альт минус из портфеля.Утрамбовую оставшиеся.Часть Ады "из Ада" закрыл сегодня по 1.1284 средняя..Откупил уже часть обратно по 1.0252..И откупать планирую ниже,если дадут...Главная целевая здесь-1.67-1.98.И примерно такая на данный момент стратегия по рынку.Все по обстоятельствам.Ни к чему не привыкаем.Берем-зарабатываем-расстаемся-переливаем по рынку.Нам нужны бабулеты живые,или хотя бы USDT-USDC,а не рисованая прибыль в моменте на сайте биржи.
Меня терзают смутные опасения,что нам устроят такой ужатый альтсезон,что пока многие "отдуплятся"-он уже закончится,глядя на скорость альтов,с которой они начали свои движения...И снова будет "море слез и сожалений"
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osafly
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Додано: Суб 23 лис, 2024 23:09
osafly написав:
80% форума наверное...А по жизни и того больше.До сих пор ждут...Теперь уже в 0 выйти...и это будет "Пабеда"
у меня наверное треть альтов в 0 за счастье будет закрыть и не то, чтобы всё омно. просто часть дорого набрал а усредняться было нечем, а часть старья, с которым вовремя не расстался и теперь стопудово придётся в минус, если не найду "бриллиант"
в который их перелить...
Меня терзают смутные опасения,что нам устроят такой ужатый альтсезон,что пока многие "отдуплятся"-он уже закончится,глядя на скорость альтов,с которой они начали свои движения...И снова будет "море слез и сожалений"
тоже согласен, трудно сча понять шо уже пора выводить из стейкинга, чтобы патом не было мучительно больно за бесцельное хранение циферок. смотрю на ICP кто нить верит, шо вернётся на максимумы с 10 выше 400, ну бред и таких альтов полно...
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чик
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Додано: Нед 24 лис, 2024 01:23
чик написав:
тоже согласен, трудно сча понять шо уже пора выводить из стейкинга, чтобы патом не было мучительно больно за бесцельное хранение циферок. смотрю на ICP кто нить верит, шо вернётся на максимумы с 10 выше 400, ну бред и таких альтов полно...
Сегодня как раз убил кучу времени,пересматривая и разрывая стейкинг по некоторым монетам и это учитывая то,что последние два месяца,намеренно перелаживал на более короткие строки,постоянно уменьшая и готовясь
..быть связанным по рукам и ногам-чревато потерей лучшей точки выхода...С начала ноября,прекратил вообще все продлять и переразмещать даже на месяц...Все должно быть теперь под рукой.
ICP не печальтесь Чик,40-55$ он вернется в тот диапазон...Выше,я лично-ждать не буду.Тоже есть на руках...Мне хватит вполне этих цифр...Зачем Вам 400?? 90$-макс.предел,судя по графику...
Зек вон тоже,когда то на "заре коммунизма" несколько тысяч баксов стоил..
А потом 15$
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osafly
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Додано: Нед 24 лис, 2024 01:59
чик написав:
ну бред и таких альтов полно...
місцевий персонаж "космічна машина" стверджує, що всі говнокоїни обов'язково виростуть в 10 раз в середньому ))
але для справедливості варто зазначити, що зараз безумовно бичий ринок, а на такому ринку більшість холдерів все ж мають високі шанси заробити.
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Додано: Нед 24 лис, 2024 11:38
osafly написав: SAndriy1 написав:
Я продаю)))) У меня большая часть депо в инвесте, небольшая - для торговли. По инвесту монету, достигающую цену х3, продаю 1/3 позиции и забираю вложенное. Поэтому ALGO пришло сегодня к х3 и была треть позиции безжалостно продана!
Продал этот фант полностью сегодня,на 100%...Небольшой был объем.Вход средняя 0.1112.Выход 0.3002..Все.Нах он мне нужен.Не оправдал ожиданий.Жду коррекции,переливаю во что то другое.Откупать назад(типа шорт) эту херь-не хочу...Один альт минус из портфеля.Утрамбовую оставшиеся.Часть Ады "из Ада" закрыл сегодня по 1.1284 средняя..Откупил уже часть обратно по 1.0252..И откупать планирую ниже,если дадут...Главная целевая здесь-1.67-1.98.И примерно такая на данный момент стратегия по рынку.Все по обстоятельствам.Ни к чему не привыкаем.Берем-зарабатываем-расстаемся-переливаем по рынку.Нам нужны бабулеты живые,или хотя бы USDT-USDC,а не рисованая прибыль в моменте на сайте биржи.
Меня терзают смутные опасения,что нам устроят такой ужатый альтсезон,что пока многие "отдуплятся"-он уже закончится,глядя на скорость альтов,с которой они начали свои движения...И снова будет "море слез и сожалений"
KSM вечером и ONE утром пришли на х3 - так же зафиксировал)))
Также отменил автопродление по EARN.
Насчет короткого альтсезона: не то, чтобы рассматривал этот вариант как основной, но тоже побаиваюсь, что так и будет!
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SAndriy1
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Додано: Нед 24 лис, 2024 20:19
Гляжу на этот рынок и печаль меня берет..За эти пару лет бесконечного падения,так задрюкали всех,что рост воспринимаешь не как радость,а больше как опасение,с чувством того,что этот "праздник" вот прям сейчас возьмет и закончится.Меня очень смущает этот памп альтов именно на выходных..Не в разгар рабочей недели,когда все финансовые рынки открыты,большая часть трейдеров у мониторов,а именно с пятницы по утро воскресенья..."Воровито" так пампанули Топ-альту несколькими палками,как какие нибудь какашки мелкокаповые и тут же вернули на -20% как и не было ничего...Ада-Дот и иже с ними....Мы ждем нормального рынка и роста,а нам рисуют взрыв и затухание...Денег нет до сих пор судя по всему.Все эти победные реляции-это херня на палке...Я смотрю на графики монет и они мне говорят-херь полная...Что то с битка перекинули-пампанули-вышли...Все.Я не вижу розницы,чтобы ломились скупали альту,как в прошлых сезонах...у всех она уже есть.Продавать судя по всему некому.Об кого мы разгружаться будем???У меня пока большой-большой вопрос...Замените там кто нибудь маркетмейкера "идиота"-жадюгу,иначе хомяки в этот рынок никогда больше не прийдут.
АDA-уже откупил полностью проданное и даже ALGO вчерашний,вернул только что назад...Пускай еще лежит...Тоже шорт закрыл по нему по 0.2594..Хотя,можно было и ниже наверное подождать.Ну да ладно..Вроде как ничего и не произошло,лежал и лежит...
Вчера был сердитый на него...А сегодня попустило
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osafly
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Додано: Пон 25 лис, 2024 02:24
osafly
не знаю откуда у тебя печаль, наверное жестко потрепали тебя в 21-22, поэтому так боишься потерять и в таком отрицании находишься. не задумывался о том, что в этом и была цель ММ внушить такие мысли пассажирам? я слышу мнения даже на улицах от тех, кто вообще не в крипте, что альтсезона не будет. да твои же слова не соответствуют буквально тому, что ты писал 2 недели назад про доминацию в районе 43 кажется процентов. откуда ж ей взяться, если ты уже пишешь про возможный "конец праздника", а пару постов до этого пишешь, что альты еще не начинали расти. непоследовательность размышлений. это называется колебания в своих убеждениях и стратегии, неуверенность. метание. поэтому и закрываешься то там, то сям. за шорт, конечно, тут вообще можно уже руки отбивать. ну это твое дело. я знал настоящих криптоэнтузиастов, невероятных спецов крипты, которые потеряли все деньги на шортах. да еще и на медвежьем рынке. а тут на носу сверхбычка, а ты шортами играешься.
я ощущаю цикл как смесь 2017 и 2021, где от 17го взяли бешеные пампы, а от 21го возьмут продолжительность. оч хорошие предчувствия. альту побили уж больно сильно - думал она получше выдержит удар. но замысел понятен: альта просела так сильно, чтобы был запас куда лететь.
денег нет, поэтому целая куча альтов дала х2-х3 за 3 недели, при том, что деньги наполовину пошли с битка (1.5% доминации), а наполовину зашли именно новые баксы (530 лярдов зашло в альты за 3 недели, из них через перелив с битка - 250). 280 лярдов чистого притока свежих долларов в альты за 3 недели. 1 триллион чистого притока в TOTAL. это называется денег нет? и это даже не начало альтсезона, я напоминаю. и сколько ETFов еще готовится на альтсезон...если ты этого не видишь, то ты куда-то не туда смотришь. в реальность вернись, на бычий рынок переключи сознание, последняя возможность. ты внушаешь людям медвежьи настрои в виде осторожности и пессимизма на заре открытия супер бычьей стадии. я смотрю на графики монет и они мне говорят - мы сделали первый шаг в огромном ралли. где там памп-дамп? ну что ты придумываешь. ну открой например SCRT, ACA. это уже пример прям бешеного мусора. и даже оно после пампа дало просто коррекцию, а не задампилось. приведи мне пример, что за 20 дней пампанулось и упало на те же значения? хоть более менее что-то известное. даже EOS сделал х2 и там и осталась...самая мертвая монета из топ 100 за всю историю крипторынка на равне с DASH и ZEC. у тебя еще будет в ближайшее время поликовать и написать "яжговорил" на коррекции - это ты просто ее уже чувствуешь, поэтому и пишешь про "конец праздника". но это будет его начало. если не переключишь сознание на бычье, то словишь рект. а там торгуй себе дальше по своей стратегии спокойно и получай профит. но с медвежьим настроем или перманентным стремом ты просто намного меньше заберешь по итогу. время еще не пришло по медвежьи размышлять. ИМХО, конечно...но совет тем, кто не хочет просрать такие возможности. это классика классик. на бычьем рынке нужно быть быком. на медвежке медведем и точка. 4 года ждали, чтобы месяц побыть быком и начать стрематься? это не так работает. все указывает на продолжение.
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Додано: Пон 25 лис, 2024 03:22
spacemachine написав:
указывает на продолжение.
Пожуйом - побачимо!
Продав EOS і знов відкупив. Ніякі овношлаки не збираюся купляти, крім цього, бо нервів висмоктав багато і триматиму до упора. А так, онлі дєдок, кефір, біенбішка. Ото, що можна покласти на забезпечення на банані, тим й торгую. Оттуземуніл я своє і в азартні ігри не граю.
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