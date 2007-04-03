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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3480348134823483 Додано: Суб 23 лис, 2024 21:38 SAndriy1 написав: Я продаю)))) У меня большая часть депо в инвесте, небольшая - для торговли. По инвесту монету, достигающую цену х3, продаю 1/3 позиции и забираю вложенное. Поэтому ALGO пришло сегодня к х3 и была треть позиции безжалостно продана!

Я продаю)))) У меня большая часть депо в инвесте, небольшая - для торговли. По инвесту монету, достигающую цену х3, продаю 1/3 позиции и забираю вложенное. Поэтому ALGO пришло сегодня к х3 и была треть позиции безжалостно продана!

Продал этот фант полностью сегодня,на 100%...Небольшой был объем.Вход средняя 0.1112.Выход 0.3002..Все.Нах он мне нужен.Не оправдал ожиданий.Жду коррекции,переливаю во что то другое.Откупать назад(типа шорт) эту херь-не хочу...Один альт минус из портфеля.Утрамбовую оставшиеся.Часть Ады "из Ада" закрыл сегодня по 1.1284 средняя..Откупил уже часть обратно по 1.0252..И откупать планирую ниже,если дадут...Главная целевая здесь-1.67-1.98.И примерно такая на данный момент стратегия по рынку.Все по обстоятельствам.Ни к чему не привыкаем.Берем-зарабатываем-расстаемся-переливаем по рынку.Нам нужны бабулеты живые,или хотя бы USDT-USDC,а не рисованая прибыль в моменте на сайте биржи.

Меня терзают смутные опасения,что нам устроят такой ужатый альтсезон,что пока многие "отдуплятся"-он уже закончится,глядя на скорость альтов,с которой они начали свои движения...И снова будет "море слез и сожалений" Продал этот фант полностью сегодня,на 100%...Небольшой был объем.Вход средняя 0.1112.Выход 0.3002..Все.Нах он мне нужен.Не оправдал ожиданий.Жду коррекции,переливаю во что то другое.Откупать назад(типа шорт) эту херь-не хочу...Один альт минус из портфеля.Утрамбовую оставшиеся.Часть Ады "из Ада" закрыл сегодня по 1.1284 средняя..Откупил уже часть обратно по 1.0252..И откупать планирую ниже,если дадут...Главная целевая здесь-1.67-1.98.И примерно такая на данный момент стратегия по рынку.Все по обстоятельствам.Ни к чему не привыкаем.Берем-зарабатываем-расстаемся-переливаем по рынку.Нам нужны бабулеты живые,или хотя бы USDT-USDC,а не рисованая прибыль в моменте на сайте биржи.Меня терзают смутные опасения,что нам устроят такой ужатый альтсезон,что пока многие "отдуплятся"-он уже закончится,глядя на скорость альтов,с которой они начали свои движения...И снова будет "море слез и сожалений" osafly

Повідомлень: 1823 З нами з: 29.05.14 Подякував: 144 раз. Подякували: 716 раз. Профіль 6 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2024 23:09 osafly написав: 80% форума наверное...А по жизни и того больше.До сих пор ждут...Теперь уже в 0 выйти...и это будет "Пабеда" 80% форума наверное...А по жизни и того больше.До сих пор ждут...Теперь уже в 0 выйти...и это будет "Пабеда"

у меня наверное треть альтов в 0 за счастье будет закрыть и не то, чтобы всё омно. просто часть дорого набрал а усредняться было нечем, а часть старья, с которым вовремя не расстался и теперь стопудово придётся в минус, если не найду "бриллиант" в который их перелить...

Меня терзают смутные опасения,что нам устроят такой ужатый альтсезон,что пока многие "отдуплятся"-он уже закончится,глядя на скорость альтов,с которой они начали свои движения...И снова будет "море слез и сожалений"

тоже согласен, трудно сча понять шо уже пора выводить из стейкинга, чтобы патом не было мучительно больно за бесцельное хранение циферок. смотрю на ICP кто нить верит, шо вернётся на максимумы с 10 выше 400, ну бред и таких альтов полно... у меня наверное треть альтов в 0 за счастье будет закрыть и не то, чтобы всё омно. просто часть дорого набрал а усредняться было нечем, а часть старья, с которым вовремя не расстался и теперь стопудово придётся в минус, если не найду "бриллиант"в который их перелить...тоже согласен, трудно сча понять шо уже пора выводить из стейкинга, чтобы патом не было мучительно больно за бесцельное хранение циферок. смотрю на ICP кто нить верит, шо вернётся на максимумы с 10 выше 400, ну бред и таких альтов полно... чик 1

Повідомлень: 7586 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6534 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2024 01:23 чик написав: тоже согласен, трудно сча понять шо уже пора выводить из стейкинга, чтобы патом не было мучительно больно за бесцельное хранение циферок. смотрю на ICP кто нить верит, шо вернётся на максимумы с 10 выше 400, ну бред и таких альтов полно... тоже согласен, трудно сча понять шо уже пора выводить из стейкинга, чтобы патом не было мучительно больно за бесцельное хранение циферок. смотрю на ICP кто нить верит, шо вернётся на максимумы с 10 выше 400, ну бред и таких альтов полно...



Сегодня как раз убил кучу времени,пересматривая и разрывая стейкинг по некоторым монетам и это учитывая то,что последние два месяца,намеренно перелаживал на более короткие строки,постоянно уменьшая и готовясь ..быть связанным по рукам и ногам-чревато потерей лучшей точки выхода...С начала ноября,прекратил вообще все продлять и переразмещать даже на месяц...Все должно быть теперь под рукой.

ICP не печальтесь Чик,40-55$ он вернется в тот диапазон...Выше,я лично-ждать не буду.Тоже есть на руках...Мне хватит вполне этих цифр...Зачем Вам 400?? 90$-макс.предел,судя по графику...

Зек вон тоже,когда то на "заре коммунизма" несколько тысяч баксов стоил.. А потом 15$ Сегодня как раз убил кучу времени,пересматривая и разрывая стейкинг по некоторым монетам и это учитывая то,что последние два месяца,намеренно перелаживал на более короткие строки,постоянно уменьшая и готовясь..быть связанным по рукам и ногам-чревато потерей лучшей точки выхода...С начала ноября,прекратил вообще все продлять и переразмещать даже на месяц...Все должно быть теперь под рукой.ICP не печальтесь Чик,40-55$ он вернется в тот диапазон...Выше,я лично-ждать не буду.Тоже есть на руках...Мне хватит вполне этих цифр...Зачем Вам 400?? 90$-макс.предел,судя по графику...Зек вон тоже,когда то на "заре коммунизма" несколько тысяч баксов стоил..А потом 15$ osafly

Повідомлень: 1823 З нами з: 29.05.14 Подякував: 144 раз. Подякували: 716 раз. Профіль 6 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2024 01:59 чик написав: ну бред и таких альтов полно... ну бред и таких альтов полно...

місцевий персонаж "космічна машина" стверджує, що всі говнокоїни обов'язково виростуть в 10 раз в середньому ))

але для справедливості варто зазначити, що зараз безумовно бичий ринок, а на такому ринку більшість холдерів все ж мають високі шанси заробити. місцевий персонаж "космічна машина" стверджує, що всі говнокоїни обов'язково виростуть в 10 раз в середньому ))але для справедливості варто зазначити, що зараз безумовно бичий ринок, а на такому ринку більшість холдерів все ж мають високі шанси заробити. sergey_stasyuk555

Повідомлень: 240 З нами з: 21.05.23 Подякував: 26 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2024 11:38 osafly написав: SAndriy1 написав: Я продаю)))) У меня большая часть депо в инвесте, небольшая - для торговли. По инвесту монету, достигающую цену х3, продаю 1/3 позиции и забираю вложенное. Поэтому ALGO пришло сегодня к х3 и была треть позиции безжалостно продана!

Я продаю)))) У меня большая часть депо в инвесте, небольшая - для торговли. По инвесту монету, достигающую цену х3, продаю 1/3 позиции и забираю вложенное. Поэтому ALGO пришло сегодня к х3 и была треть позиции безжалостно продана!

Продал этот фант полностью сегодня,на 100%...Небольшой был объем.Вход средняя 0.1112.Выход 0.3002..Все.Нах он мне нужен.Не оправдал ожиданий.Жду коррекции,переливаю во что то другое.Откупать назад(типа шорт) эту херь-не хочу...Один альт минус из портфеля.Утрамбовую оставшиеся.Часть Ады "из Ада" закрыл сегодня по 1.1284 средняя..Откупил уже часть обратно по 1.0252..И откупать планирую ниже,если дадут...Главная целевая здесь-1.67-1.98.И примерно такая на данный момент стратегия по рынку.Все по обстоятельствам.Ни к чему не привыкаем.Берем-зарабатываем-расстаемся-переливаем по рынку.Нам нужны бабулеты живые,или хотя бы USDT-USDC,а не рисованая прибыль в моменте на сайте биржи.

Меня терзают смутные опасения,что нам устроят такой ужатый альтсезон,что пока многие "отдуплятся"-он уже закончится,глядя на скорость альтов,с которой они начали свои движения...И снова будет "море слез и сожалений" Продал этот фант полностью сегодня,на 100%...Небольшой был объем.Вход средняя 0.1112.Выход 0.3002..Все.Нах он мне нужен.Не оправдал ожиданий.Жду коррекции,переливаю во что то другое.Откупать назад(типа шорт) эту херь-не хочу...Один альт минус из портфеля.Утрамбовую оставшиеся.Часть Ады "из Ада" закрыл сегодня по 1.1284 средняя..Откупил уже часть обратно по 1.0252..И откупать планирую ниже,если дадут...Главная целевая здесь-1.67-1.98.И примерно такая на данный момент стратегия по рынку.Все по обстоятельствам.Ни к чему не привыкаем.Берем-зарабатываем-расстаемся-переливаем по рынку.Нам нужны бабулеты живые,или хотя бы USDT-USDC,а не рисованая прибыль в моменте на сайте биржи.Меня терзают смутные опасения,что нам устроят такой ужатый альтсезон,что пока многие "отдуплятся"-он уже закончится,глядя на скорость альтов,с которой они начали свои движения...И снова будет "море слез и сожалений"

KSM вечером и ONE утром пришли на х3 - так же зафиксировал)))

Также отменил автопродление по EARN.

Насчет короткого альтсезона: не то, чтобы рассматривал этот вариант как основной, но тоже побаиваюсь, что так и будет! KSM вечером и ONE утром пришли на х3 - так же зафиксировал)))Также отменил автопродление по EARN.Насчет короткого альтсезона: не то, чтобы рассматривал этот вариант как основной, но тоже побаиваюсь, что так и будет! SAndriy1 Повідомлень: 867 З нами з: 17.01.15 Подякував: 347 раз. Подякували: 364 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2024 20:19 Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

АDA-уже откупил полностью проданное и даже ALGO вчерашний,вернул только что назад...Пускай еще лежит...Тоже шорт закрыл по нему по 0.2594..Хотя,можно было и ниже наверное подождать.Ну да ладно..Вроде как ничего и не произошло,лежал и лежит... Вчера был сердитый на него...А сегодня попустило Гляжу на этот рынок и печаль меня берет..За эти пару лет бесконечного падения,так задрюкали всех,что рост воспринимаешь не как радость,а больше как опасение,с чувством того,что этот "праздник" вот прям сейчас возьмет и закончится.Меня очень смущает этот памп альтов именно на выходных..Не в разгар рабочей недели,когда все финансовые рынки открыты,большая часть трейдеров у мониторов,а именно с пятницы по утро воскресенья..."Воровито" так пампанули Топ-альту несколькими палками,как какие нибудь какашки мелкокаповые и тут же вернули на -20% как и не было ничего...Ада-Дот и иже с ними....Мы ждем нормального рынка и роста,а нам рисуют взрыв и затухание...Денег нет до сих пор судя по всему.Все эти победные реляции-это херня на палке...Я смотрю на графики монет и они мне говорят-херь полная...Что то с битка перекинули-пампанули-вышли...Все.Я не вижу розницы,чтобы ломились скупали альту,как в прошлых сезонах...у всех она уже есть.Продавать судя по всему некому.Об кого мы разгружаться будем???У меня пока большой-большой вопрос...Замените там кто нибудь маркетмейкера "идиота"-жадюгу,иначе хомяки в этот рынок никогда больше не прийдут.АDA-уже откупил полностью проданное и даже ALGO вчерашний,вернул только что назад...Пускай еще лежит...Тоже шорт закрыл по нему по 0.2594..Хотя,можно было и ниже наверное подождать.Ну да ладно..Вроде как ничего и не произошло,лежал и лежит...Вчера был сердитый на него...А сегодня попустило osafly

Повідомлень: 1823 З нами з: 29.05.14 Подякував: 144 раз. Подякували: 716 раз. Профіль 6 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 02:24 osafly

не знаю откуда у тебя печаль, наверное жестко потрепали тебя в 21-22, поэтому так боишься потерять и в таком отрицании находишься. не задумывался о том, что в этом и была цель ММ внушить такие мысли пассажирам? я слышу мнения даже на улицах от тех, кто вообще не в крипте, что альтсезона не будет. да твои же слова не соответствуют буквально тому, что ты писал 2 недели назад про доминацию в районе 43 кажется процентов. откуда ж ей взяться, если ты уже пишешь про возможный "конец праздника", а пару постов до этого пишешь, что альты еще не начинали расти. непоследовательность размышлений. это называется колебания в своих убеждениях и стратегии, неуверенность. метание. поэтому и закрываешься то там, то сям. за шорт, конечно, тут вообще можно уже руки отбивать. ну это твое дело. я знал настоящих криптоэнтузиастов, невероятных спецов крипты, которые потеряли все деньги на шортах. да еще и на медвежьем рынке. а тут на носу сверхбычка, а ты шортами играешься.



я ощущаю цикл как смесь 2017 и 2021, где от 17го взяли бешеные пампы, а от 21го возьмут продолжительность. оч хорошие предчувствия. альту побили уж больно сильно - думал она получше выдержит удар. но замысел понятен: альта просела так сильно, чтобы был запас куда лететь.



денег нет, поэтому целая куча альтов дала х2-х3 за 3 недели, при том, что деньги наполовину пошли с битка (1.5% доминации), а наполовину зашли именно новые баксы (530 лярдов зашло в альты за 3 недели, из них через перелив с битка - 250). 280 лярдов чистого притока свежих долларов в альты за 3 недели. 1 триллион чистого притока в TOTAL. это называется денег нет? и это даже не начало альтсезона, я напоминаю. и сколько ETFов еще готовится на альтсезон...если ты этого не видишь, то ты куда-то не туда смотришь. в реальность вернись, на бычий рынок переключи сознание, последняя возможность. ты внушаешь людям медвежьи настрои в виде осторожности и пессимизма на заре открытия супер бычьей стадии. я смотрю на графики монет и они мне говорят - мы сделали первый шаг в огромном ралли. где там памп-дамп? ну что ты придумываешь. ну открой например SCRT, ACA. это уже пример прям бешеного мусора. и даже оно после пампа дало просто коррекцию, а не задампилось. приведи мне пример, что за 20 дней пампанулось и упало на те же значения? хоть более менее что-то известное. даже EOS сделал х2 и там и осталась...самая мертвая монета из топ 100 за всю историю крипторынка на равне с DASH и ZEC. у тебя еще будет в ближайшее время поликовать и написать "яжговорил" на коррекции - это ты просто ее уже чувствуешь, поэтому и пишешь про "конец праздника". но это будет его начало. если не переключишь сознание на бычье, то словишь рект. а там торгуй себе дальше по своей стратегии спокойно и получай профит. но с медвежьим настроем или перманентным стремом ты просто намного меньше заберешь по итогу. время еще не пришло по медвежьи размышлять. ИМХО, конечно...но совет тем, кто не хочет просрать такие возможности. это классика классик. на бычьем рынке нужно быть быком. на медвежке медведем и точка. 4 года ждали, чтобы месяц побыть быком и начать стрематься? это не так работает. все указывает на продолжение. spacemachine

Повідомлень: 263 З нами з: 27.06.19 Подякував: 40 раз. Подякували: 104 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 03:22 spacemachine написав: указывает на продолжение. указывает на продолжение.

Пожуйом - побачимо! Продав EOS і знов відкупив. Ніякі овношлаки не збираюся купляти, крім цього, бо нервів висмоктав багато і триматиму до упора. А так, онлі дєдок, кефір, біенбішка. Ото, що можна покласти на забезпечення на банані, тим й торгую. Оттуземуніл я своє і в азартні ігри не граю. Пожуйом - побачимо!Продав EOS і знов відкупив. Ніякі овношлаки не збираюся купляти, крім цього, бо нервів висмоктав багато і триматиму до упора. А так, онлі дєдок, кефір, біенбішка. Ото, що можна покласти на забезпечення на банані, тим й торгую. Оттуземуніл я своє і в азартні ігри не граю. Козак-характерник 2

Повідомлень: 30189 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2201 раз. Подякували: 2299 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 11:06 spacemachine



Ты так ничего и не понял...Я пишу почти каждый день,про локально-среднесрочные вещи,большей частью,которые реально реализуются,а не про то,как космические корабли будут бороздить просторы вселенной,без указания точных целей по конкретным монетам в ближайшие месяцы.У тебя какой ник,так и мыслишь...Я если написал что печаль берет,значит рост и перелив могут затянуться и отложиться до некоторых пор...Мне не нравится этот рынок сейчас,скажу сразу-это да,сейчас и в этот момент.То что доминация прийдет на 43-это и бабке понятно,торгующей семечками у супермаркета,потому как все ходит туда-сюда по графикам...и все мы рано или поздно умрем...И АДА будет стоить 10 баксов,лет через 10,если конечно не соскамится.Наяривать на десятки иксов...ну то такое..Удачи.Гляди не забудь продать.Знал я таких,прикипевших к позе..Один в прошлом булране,Ады набрал по 0.05$,до 3-х баксов все смотрел на нее и ждал 5...В конечном итоге,так с ней и остался....Продал потом по 0.90,с видом победителя...Ну да,18Х достойный результат,но если посмотреть с другой стороны...Это пздц...Просто лишний год прожить в "розовой Тилимилитряндии" мечтая о Феррари и вилле,вместо того чтоб продать вовремя и не сношать себе мосх.Я понял твою позицию.Я если продаю у уровней и сопротивлений монеты сделавшие иксы,я забираю прибыль...Падает-откупаю и возвращаю позу...зарабатывая дополнительно.Если монета пробивает уровень,я всегда могу перезайти снова.Я торгую график,а не хомяком-набрал и держи...Проепал момент продажи...Ну,не оправдались надежды..А вдруг повезло-помпанули...Ну да,"кажись попали куда то" Жадность-приводит к бедности и потерям.Мегаиксов всего подряд как на прошлом рынке-не будет,где скромные 10Х-худший результат рынка показали EOS и BCH osafly

Повідомлень: 1823 З нами з: 29.05.14 Подякував: 144 раз. Подякували: 716 раз. Профіль 6 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3480348134823483 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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