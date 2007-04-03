Додано: Пон 25 лис, 2024 02:24

osafly

не знаю откуда у тебя печаль, наверное жестко потрепали тебя в 21-22, поэтому так боишься потерять и в таком отрицании находишься. не задумывался о том, что в этом и была цель ММ внушить такие мысли пассажирам? я слышу мнения даже на улицах от тех, кто вообще не в крипте, что альтсезона не будет. да твои же слова не соответствуют буквально тому, что ты писал 2 недели назад про доминацию в районе 43 кажется процентов. откуда ж ей взяться, если ты уже пишешь про возможный "конец праздника", а пару постов до этого пишешь, что альты еще не начинали расти. непоследовательность размышлений. это называется колебания в своих убеждениях и стратегии, неуверенность. метание. поэтому и закрываешься то там, то сям. за шорт, конечно, тут вообще можно уже руки отбивать. ну это твое дело. я знал настоящих криптоэнтузиастов, невероятных спецов крипты, которые потеряли все деньги на шортах. да еще и на медвежьем рынке. а тут на носу сверхбычка, а ты шортами играешься.



я ощущаю цикл как смесь 2017 и 2021, где от 17го взяли бешеные пампы, а от 21го возьмут продолжительность. оч хорошие предчувствия. альту побили уж больно сильно - думал она получше выдержит удар. но замысел понятен: альта просела так сильно, чтобы был запас куда лететь.



денег нет, поэтому целая куча альтов дала х2-х3 за 3 недели, при том, что деньги наполовину пошли с битка (1.5% доминации), а наполовину зашли именно новые баксы (530 лярдов зашло в альты за 3 недели, из них через перелив с битка - 250). 280 лярдов чистого притока свежих долларов в альты за 3 недели. 1 триллион чистого притока в TOTAL. это называется денег нет? и это даже не начало альтсезона, я напоминаю. и сколько ETFов еще готовится на альтсезон...если ты этого не видишь, то ты куда-то не туда смотришь. в реальность вернись, на бычий рынок переключи сознание, последняя возможность. ты внушаешь людям медвежьи настрои в виде осторожности и пессимизма на заре открытия супер бычьей стадии. я смотрю на графики монет и они мне говорят - мы сделали первый шаг в огромном ралли. где там памп-дамп? ну что ты придумываешь. ну открой например SCRT, ACA. это уже пример прям бешеного мусора. и даже оно после пампа дало просто коррекцию, а не задампилось. приведи мне пример, что за 20 дней пампанулось и упало на те же значения? хоть более менее что-то известное. даже EOS сделал х2 и там и осталась...самая мертвая монета из топ 100 за всю историю крипторынка на равне с DASH и ZEC. у тебя еще будет в ближайшее время поликовать и написать "яжговорил" на коррекции - это ты просто ее уже чувствуешь, поэтому и пишешь про "конец праздника". но это будет его начало. если не переключишь сознание на бычье, то словишь рект. а там торгуй себе дальше по своей стратегии спокойно и получай профит. но с медвежьим настроем или перманентным стремом ты просто намного меньше заберешь по итогу. время еще не пришло по медвежьи размышлять. ИМХО, конечно...но совет тем, кто не хочет просрать такие возможности. это классика классик. на бычьем рынке нужно быть быком. на медвежке медведем и точка. 4 года ждали, чтобы месяц побыть быком и начать стрематься? это не так работает. все указывает на продолжение.