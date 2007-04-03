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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3481348234833484 Додано: Пон 25 лис, 2024 16:04 osafly написав: На сегодняшнее утро,крупные лимитники на откуп стоят в стаканах на 95 и 90тыс... 99500-100000тыс,просто непроходимый лес наставили на продажу 1500 биткоинов стоит...Все очень похоже на китовую распродажу потому и выше 100 не пускают...И что интересно,наблюдаю,все динамично меняется...Подставляются,убираются монеты...Пробой случится,только когда боты и киты уберут эту психологическую "стену из бетона" . Вот кто там покупает-большой конечно вопрос..Набирают киты наверное шортов понемногу,или таки распихивают свои позы,когда дурныки мечтают о мегаиксах и пол-миллиона за монету...Ну или хотя бы тыс.250 ...для начала Манипули Казака не дремлют,бо Казак тоже шорт набрал и активировал их На сегодняшнее утро,крупные лимитники на откуп стоят в стаканах на 95 и 90тыс... 99500-100000тыс,просто непроходимый лес наставили на продажу 1500 биткоинов стоит...Все очень похоже на китовую распродажу потому и выше 100 не пускают...И что интересно,наблюдаю,все динамично меняется...Подставляются,убираются монеты...Пробой случится,только когда боты и киты уберут эту психологическую "стену из бетона" . Вот кто там покупает-большой конечно вопрос..Набирают киты наверное шортов понемногу,или таки распихивают свои позы,когда дурныки мечтают о мегаиксах и пол-миллиона за монету...Ну или хотя бы тыс.250 ...для началаМанипули Казака не дремлют,бо Казак тоже шорт набрал и активировал их



Пишут, что Сэйлор накупил немеряно битка по цене 97-99к за прошлую неделю. Или вброс или он накупил для своих инвесторов, а не лично для себя. Нормальный такой загончик, типа "Смотрите, сам великий Сэйлор гребет биток по 99к, значит он что-то знает и расчитывает на рост до 200к минимум. Иначе бы он не брал так дорого". Вокруг кричат про эфир, успей сейчас заскочить в него, потому что киты будут сейчас убегать из битка и переливаться в эфир, ведь эфир недооценен, он не достиг даже своего прошлого хая в 4800. А биток уже в 1,5 превысил свойй прошлый хай. Жесть, столько информационного шума вокруг. Все блогеры, как один, кричат: Успей заскочить в последний вагон, сейчас начнут переливать из битка в альту, ведь доминация битка уже начала снижаться, за неделю упали с 61% до 58%. Пишут, что Сэйлор накупил немеряно битка по цене 97-99к за прошлую неделю. Или вброс или он накупил для своих инвесторов, а не лично для себя. Нормальный такой загончик, типа "Смотрите, сам великий Сэйлор гребет биток по 99к, значит он что-то знает и расчитывает на рост до 200к минимум. Иначе бы он не брал так дорого". Вокруг кричат про эфир, успей сейчас заскочить в него, потому что киты будут сейчас убегать из битка и переливаться в эфир, ведь эфир недооценен, он не достиг даже своего прошлого хая в 4800. А биток уже в 1,5 превысил свойй прошлый хай. Жесть, столько информационного шума вокруг. Все блогеры, как один, кричат: Успей заскочить в последний вагон, сейчас начнут переливать из битка в альту, ведь доминация битка уже начала снижаться, за неделю упали с 61% до 58%. vitaxa2006

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