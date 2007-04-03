osafly написав:На сегодняшнее утро,крупные лимитники на откуп стоят в стаканах на 95 и 90тыс... 99500-100000тыс,просто непроходимый лес наставили на продажу 1500 биткоинов стоит...Все очень похоже на китовую распродажу потому и выше 100 не пускают...И что интересно,наблюдаю,все динамично меняется...Подставляются,убираются монеты...Пробой случится,только когда боты и киты уберут эту психологическую "стену из бетона" . Вот кто там покупает-большой конечно вопрос..Набирают киты наверное шортов понемногу,или таки распихивают свои позы,когда дурныки мечтают о мегаиксах и пол-миллиона за монету...Ну или хотя бы тыс.250 ...для начала Манипули Казака не дремлют,бо Казак тоже шорт набрал и активировал их
Пишут, что Сэйлор накупил немеряно битка по цене 97-99к за прошлую неделю. Или вброс или он накупил для своих инвесторов, а не лично для себя. Нормальный такой загончик, типа "Смотрите, сам великий Сэйлор гребет биток по 99к, значит он что-то знает и расчитывает на рост до 200к минимум. Иначе бы он не брал так дорого". Вокруг кричат про эфир, успей сейчас заскочить в него, потому что киты будут сейчас убегать из битка и переливаться в эфир, ведь эфир недооценен, он не достиг даже своего прошлого хая в 4800. А биток уже в 1,5 раза превысил свой прошлый хай. Жесть, столько информационного шума вокруг. Все блогеры, как один, кричат: Успей заскочить в последний вагон, сейчас начнут переливать из битка в альту, ведь доминация битка уже начала снижаться, за неделю упали с 61% до 58%.
vitaxa2006 написав:Співзасновник MicroStrategy Майкл Сейлор заявив, що у період з 18 по 24 листопада 2024 року компанія придбала 55 500 BTC за $5,4 млрд, збільшивши таким чином свій резерв до 386 700 BTC.
Будь як Сейлор - купи на всю котлету бітка по 97-99к. А потім виявиться, що 99к це було дно і таких цін більше не дадуть... P.S. Якщо біток у найближчі місяці впаде нижче 90к, то значить Сейлор лох ))) Купив на хаях)))
osafly написав:На сегодняшнее утро,крупные лимитники на откуп стоят в стаканах на 95 и 90тыс... 99500-100000тыс,просто непроходимый лес наставили на продажу 1500 биткоинов стоит...Все очень похоже на китовую распродажу потому и выше 100 не пускают...И что интересно,наблюдаю,все динамично меняется...Подставляются,убираются монеты...Пробой случится,только когда боты и киты уберут эту психологическую "стену из бетона"
Вы же знаете что такое спуфинг ....
А вот нашел картинку на просторах, что происходит при пересечении круглых цифр. Или в этот раз все будет по-другому ?
Я думаю цифры космической машины вполне реальны. Домка упала на пару процентов и альты стоят как вкопанные при походе на 95. Представьте что будет, если BTC.d упадет до 40%
Откупил только что 50% проданной позиции по SUI почти две недели назад...Альта на проливе деда держится нормуль сегодня...Потому решил все же зафиксировать часть шорта...Не смотря на то,что 1.12 у СУИ офигенный такой разлок на 220млн баксов,на чем цену могут утащить до моих основных целевых 3 бакса +- около него,а могут и еще ниже пролить сквизом..Ну да ладно.Не будем жадничать.Тут главное даже не заработок,а оттачивание навыков по графикам и сетапам на таком рынке...приобретение опыта сделок в обе стороны.Хотя мегаиксов по данной монете,не жду...Она уже выдала неплохо...5-7 баксов еще будет,до 10-ти.Кто не входил,входить на таких ценах-не вижу никакого смысла...Есть пока еще вообще не стрелявшие проекты...альтернатива