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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2024 17:18
osafly написав:
Планктон должен держаться рядом
Smart Money стратегія?
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Додано: Вів 26 лис, 2024 18:21
Козак-характерник написав: osafly написав:
Планктон должен держаться рядом
Smart Money стратегія?
Не знаю...Стратегий нет никаких...Все гораздо проще Казак...
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