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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3482348334843485
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 17:18

  osafly написав:Планктон должен держаться рядом

Smart Money стратегія?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 18:21

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Планктон должен держаться рядом

Smart Money стратегія?


Не знаю...Стратегий нет никаких...Все гораздо проще Казак...
osafly
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  #<1 ... 3482348334843485
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