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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3482348334843485
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 17:18

  osafly написав:Планктон должен держаться рядом

Smart Money стратегія?
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 18:21

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Планктон должен держаться рядом

Smart Money стратегія?


Не знаю...Стратегий нет никаких...Все гораздо проще Казак...
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:07

  osafly написав:Закрыл весь шорт по SUI...Вся позиция возвращена взад...И кроме прибыли,ничего плохого не случилось,вопреки мнению тех кто считает,что нужно держать "до талого" и не реагировать на явные сетапы,просто кричащие-возьми с меня прибыль,ну возьми... :mrgreen: Если по уму и графикам заходить,ничего сверхъестественного.Я в режиме реальных сделок сдесь отписал свои короткие сделки по Ada,Sui,Algo...Всем спасибо за внимание.Учитесь друзья тех.анализу.Это дополнительный заработок.

И какой отскок,какой отскок Sui,уже 3.20 за пол часа...Так и чешутся руки снова все слить прям сейчас :lol: Но на сегодня хватит острых ощущений...Но такая свеча красивая 1ч с длинным телом,откупили гады на 3 баксах мощно...Не только я там сидел в засаде.Всегда говорил и говорю,наше дело,идти в ногу с китами,а не против...Планктон должен держаться рядом

По SUI очень удачно! Поздравляю!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:56

  SAndriy1 написав:По SUI очень удачно! Поздравляю!

Спасибо.
Эта монета за несколько часов преодолела уже две локальных трендовых линии..Осталась 3 последняя.Если пробьем уровень(сопротивление)3.60 и закрепимся выше,не уходя ниже под 3.6-пойдет рисовать двойную вершину как минимум снова в район 4 баксов,а может и вообще в район 4.5 как след.цель...Но мне кажется,это искусственный заброс и манипуляция перед предстоящим разлоком о котором писал вчера и цель-распродаться повыше...Интересная ситуация и динамичная.Посмотрим что дальше.Всегда есть второй вариант-разлок,продолжение коррекции деда и можно сходить даже на 2.6 вполне,во всяком случае,исключать такого никак нельзя...
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Solana, Avalance, Ravencoin шось з цього можна взять на майбутнє з перспективою? Якщо ні, то на що звернути увагу?
Water
 
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