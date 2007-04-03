Smart Money стратегія?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2024 17:18
Додано: Вів 26 лис, 2024 18:21
Додано: Вів 26 лис, 2024 20:07
По SUI очень удачно! Поздравляю!
Додано: Вів 26 лис, 2024 20:56
Спасибо.
Эта монета за несколько часов преодолела уже две локальных трендовых линии..Осталась 3 последняя.Если пробьем уровень(сопротивление)3.60 и закрепимся выше,не уходя ниже под 3.6-пойдет рисовать двойную вершину как минимум снова в район 4 баксов,а может и вообще в район 4.5 как след.цель...Но мне кажется,это искусственный заброс и манипуляция перед предстоящим разлоком о котором писал вчера и цель-распродаться повыше...Интересная ситуация и динамичная.Посмотрим что дальше.Всегда есть второй вариант-разлок,продолжение коррекции деда и можно сходить даже на 2.6 вполне,во всяком случае,исключать такого никак нельзя...
Додано: Сер 27 лис, 2024 15:14
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Solana, Avalance, Ravencoin шось з цього можна взять на майбутнє з перспективою? Якщо ні, то на що звернути увагу?
Додано: Сер 27 лис, 2024 16:27
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Біткоїн впав до 93 тис. доларів через економічні новини США
Як Ви оцінюєте вплив заяв Дональда Трампа щодо криптовалют на ринок? Чи справді вони створюють додаткову невизначеність?
Додано: Сер 27 лис, 2024 16:30
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:19
Во,гомосеки подтянулись.Ты чего забыла на этой ветке,Олежана..Любовник твой турецкий Акурт в соседней ветке обитает,ждет когда прокладки вазелинить будете друг другу...Про Вас даже видос есть...
Форумчанам кто не в курсе-чувак три года Мины набрал по 5 баксов и кукуха потекла...А потом по рукам пошел...Ну,в общем....сломала крипт жизнь хомячку...приголубила
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:26
Вчера таки не удержался и на минипампе(отскоке) SUI снова вошел в шорт %20 позиции,больше побоялся....Ночью сработали ордера на откуп-все откупил обратно...На бирже ОКХ,есть хорошая фишка,стрелки показывающие сработавшие позиции,как на откуп(зеленые),так и на продажу,поэтому тем кто любит трандеть,всегда можно предложить показать свои сделки...В правой части графика,тот вчерашний шорт и откуп-красные стрелки продажи,зеленые откуп...И подтверждение закрытие старого шорта,с левой стороны ювелирный откуп минимальных локальный свечей под номерами 1 и 2...
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