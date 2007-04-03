osafly написав:Закрыл весь шорт по SUI...Вся позиция возвращена взад...И кроме прибыли,ничего плохого не случилось,вопреки мнению тех кто считает,что нужно держать "до талого" и не реагировать на явные сетапы,просто кричащие-возьми с меня прибыль,ну возьми... Если по уму и графикам заходить,ничего сверхъестественного.Я в режиме реальных сделок сдесь отписал свои короткие сделки по Ada,Sui,Algo...Всем спасибо за внимание.Учитесь друзья тех.анализу.Это дополнительный заработок.
И какой отскок,какой отскок Sui,уже 3.20 за пол часа...Так и чешутся руки снова все слить прям сейчас Но на сегодня хватит острых ощущений...Но такая свеча красивая 1ч с длинным телом,откупили гады на 3 баксах мощно...Не только я там сидел в засаде.Всегда говорил и говорю,наше дело,идти в ногу с китами,а не против...Планктон должен держаться рядом
Спасибо. Эта монета за несколько часов преодолела уже две локальных трендовых линии..Осталась 3 последняя.Если пробьем уровень(сопротивление)3.60 и закрепимся выше,не уходя ниже под 3.6-пойдет рисовать двойную вершину как минимум снова в район 4 баксов,а может и вообще в район 4.5 как след.цель...Но мне кажется,это искусственный заброс и манипуляция перед предстоящим разлоком о котором писал вчера и цель-распродаться повыше...Интересная ситуация и динамичная.Посмотрим что дальше.Всегда есть второй вариант-разлок,продолжение коррекции деда и можно сходить даже на 2.6 вполне,во всяком случае,исключать такого никак нельзя...
Вчера таки не удержался и на минипампе(отскоке) SUI снова вошел в шорт %20 позиции,больше побоялся....Ночью сработали ордера на откуп-все откупил обратно...На бирже ОКХ,есть хорошая фишка,стрелки показывающие сработавшие позиции,как на откуп(зеленые),так и на продажу,поэтому тем кто любит трандеть,всегда можно предложить показать свои сделки...В правой части графика,тот вчерашний шорт и откуп-красные стрелки продажи,зеленые откуп...И подтверждение закрытие старого шорта,с левой стороны ювелирный откуп минимальных локальный свечей под номерами 1 и 2...
Water написав:Solana, Avalance, Ravencoin шось з цього можна взять на майбутнє з перспективою? Якщо ні, то на що звернути увагу?
майбутнє это про какой диапазон временной, на 2025 или на 2029 год? если на 29тый, то это в 2027 только понятно будет. но лучший вариант будет биткоин. а если на 25тый, то подробней запрос сформулируйте, какое поведение монеты вам нужно: волатильная\рисковая или более стабильная, но с меньшим профитом
Water написав:Solana, Avalance, Ravencoin шось з цього можна взять на майбутнє з перспективою? Якщо ні, то на що звернути увагу?
майбутнє это про какой диапазон временной, на 2025 или на 2029 год? если на 29тый, то это в 2027 только понятно будет. но лучший вариант будет биткоин. а если на 25тый, то подробней запрос сформулируйте, какое поведение монеты вам нужно: волатильная\рисковая или более стабильная, но с меньшим профитом
Років ~5 шо можна взять зараз, або впродовж 2025 року, з перспективою монета(або декілька) стрельнуть?
Water написав:Solana, Avalance, Ravencoin шось з цього можна взять на майбутнє з перспективою? Якщо ні, то на що звернути увагу?
майбутнє это про какой диапазон временной, на 2025 или на 2029 год? если на 29тый, то это в 2027 только понятно будет. но лучший вариант будет биткоин. а если на 25тый, то подробней запрос сформулируйте, какое поведение монеты вам нужно: волатильная\рисковая или более стабильная, но с меньшим профитом
Років ~5 шо можна взять зараз, або впродовж 2025 року, з перспективою монета(або декілька) стрельнуть?
Вы шутите ? Какие 5 лет ? Задавая такие вопросы не надо ничего брать. Читайте книги. "Так будет не всегда". Вспомните кем были 5 лет назад.