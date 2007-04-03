Додано: Чет 28 лис, 2024 01:15

Water написав: Років ~5 шо можна взять зараз, або впродовж 2025 року, з перспективою монета(або декілька) стрельнуть? Років ~5 шо можна взять зараз, або впродовж 2025 року, з перспективою монета(або декілька) стрельнуть?

если років 5, то сейчас ничего. в начале 2027го покупайте биткоин, тысяч может за 40-50. продадите потом за 500К в 29м. без опыта с альткоинами биткоин не переторгуете, только меньше заработаете. забудьте. а пока наблюдайте весь 2025 как рынок вести себя будет на супер бычьей фазе. и запоминайте. в 2029м вам на ней нужно будет его продать. если цель 5 лет, то ни в коем случае не покупайте в 2025, если план ждать до 2029го, как бы все не росло и какие бы мысли в голову не лезли. оно все до 2027го упадет на 80-95% обязательно.