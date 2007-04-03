|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лис, 2024 01:15
Water написав:
Років ~5 шо можна взять зараз, або впродовж 2025 року, з перспективою монета(або декілька) стрельнуть?
если років 5, то сейчас ничего. в начале 2027го покупайте биткоин, тысяч может за 40-50. продадите потом за 500К в 29м. без опыта с альткоинами биткоин не переторгуете, только меньше заработаете. забудьте. а пока наблюдайте весь 2025 как рынок вести себя будет на супер бычьей фазе. и запоминайте. в 2029м вам на ней нужно будет его продать. если цель 5 лет, то ни в коем случае не покупайте в 2025, если план ждать до 2029го, как бы все не росло и какие бы мысли в голову не лезли. оно все до 2027го упадет на 80-95% обязательно.
-
spacemachine
-
-
- Повідомлень: 267
- З нами з: 27.06.19
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 28 лис, 2024 12:26
Как человеку принять то,что все сейчас "будут богатеть",а он остается за кормой ждать 2029г...Это явная психология.99%,что он таки вляпается в какую то "лепешку" и к 2029,у него не будет уже никакого желания кроме одного-выйти в безубыток и забыть это все как страшный сон.Активация хомяков,происходит всегда не на депрессионной фазе рынка,когда умные деньги формируют портфели и всем страшно,а на эйфории,когда из каждого утюга кричат о новой эре "быстрого обогащения"
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1832
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
3
Додано: Чет 28 лис, 2024 12:58
Даниил Монин
О поведении в крипте в период роста.
Все мы понимаем что период роста крипты когда то закончится в ближайшее будущее и пойдет существенная коррекция.
Естественно никто не знает когда это произойдет, но Ваша тактика должна предполагать это.
Мое мнение обычно фактор падения и роста стимулируют внешние события как это было с Трампом например или началом падения фондового рынка в апреле или какие то черные лебеди.
Скорее всего первичный период роста вряд-ли продлится больше 3-5 месяцев и поэтому нужно ориентироваться что в первом квартале 2025 года необходимо будет максимально выйти в кеш зафиксировав свою прибыль.
Я знаю что лучше быть всегда менее жадным и фиксироваться заранее чем фиксироваться на обвале. Поэтому если что-то хорошо взлетело и Вы решили продать и зафиксировать прибыль - вместо того чтобы переложить ещё во что-то - постепенно увеличивайте неприкосновенный запас. Я например продал 90% биткоина. Часть переложил в эфир и другие криптовалюты, но уже сейчас имею более 20% неприкосновенный запас. При том что на 4 ноября я имел его на уровне 0%.
Вы должны понимать что чем выше рынок тем больше должен стать Ваш неприкосновенный запас. По хорошему на пике текущего подъёма Ваш неприкосновенный запас должен стать больше 50%. Его нужно будет использовать только в случае большой коррекции.
Что касается внешних событий то есть внешние события такие как начало Нового Года. Фондовый рынок США например растет уже 2 года. С 1 января 2023 года. В 2024 м году американский фондовый рынок вырос уже на 40%. Это слишком много. Вполне вероятно что с 1 января или с 1 апреля может начаться коррекция фондового рынка и это будет давить на рынок крипты.
Второе внешнее событие - это 20 января - Инагурация Трампа. Это может стать толчком к движению как вверх так и вниз.
Положительно крипторынком может быть воспринято смещение главы комиссии ценных бумаг Генслера на лояльного к крипте либо же то что сейчас обсуждается в кругах Трампа - передача полномочий по регулированию крипты - другому агентству.
Но в целом надеюсь мой ход мысли Вам понятен и будет полезен для принятия решений в будущем.
И Да таки эфир уже 3600+. Так что пусть растет и дальше
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4619
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1029 раз.
- Подякували: 1999 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 28 лис, 2024 13:08
osafly написав:
Как человеку принять то,что все сейчас "будут богатеть",а он остается за кормой ждать 2029г...Это явная психология.99%,что он таки вляпается в какую то "лепешку" и к 2029,у него не будет уже никакого желания кроме одного-выйти в безубыток и забыть это все как страшный сон.
Перша частина вашого повідомлення вірна, друга- ні. Чому? Суми незначні. Приклад, у 2023 я взяв DOGE по ~10 копійок, на початку 2024 він підріс до 20 копійок, потім знов 10 копійок. Зараз шо ми бачимо?
Ось на прикладі DOGE і хочу взять шось подібне. DOGE хай висить, він каші не просить.
Вивчать книжки навіщо? Заради спортивного інтересу зайти у пару-трійку монет по 50-100 баксів з першої двадцятки.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2663
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 28 лис, 2024 13:31
Water написав:
Вивчать книжки навіщо? Заради спортивного інтересу зайти у пару-трійку монет по 50-100 баксів з першої двадцятки.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1832
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
3
Додано: Чет 28 лис, 2024 18:27
spacemachine написав:
в начале 2027го покупайте биткоин, тысяч может за 40-50. продадите потом за 500К в 29м.
А зараз з бітка терміново виходить?
В чому сидіть, у USDT?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2663
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 28 лис, 2024 19:17
Water написав: spacemachine написав:
в начале 2027го покупайте биткоин, тысяч может за 40-50. продадите потом за 500К в 29м.
А зараз з бітка терміново виходить?
В чому сидіть, у USDT?
У Кефірі з Батоном, а після НовРоку подивимся ))
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5898
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 453 раз.
- Подякували: 1162 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|117061
|256214871
|
|
|7978
|23245350
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|111401
|
|