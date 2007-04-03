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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3483348434853486
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 01:15

  Water написав:Років ~5 шо можна взять зараз, або впродовж 2025 року, з перспективою монета(або декілька) стрельнуть?

если років 5, то сейчас ничего. в начале 2027го покупайте биткоин, тысяч может за 40-50. продадите потом за 500К в 29м. без опыта с альткоинами биткоин не переторгуете, только меньше заработаете. забудьте. а пока наблюдайте весь 2025 как рынок вести себя будет на супер бычьей фазе. и запоминайте. в 2029м вам на ней нужно будет его продать. если цель 5 лет, то ни в коем случае не покупайте в 2025, если план ждать до 2029го, как бы все не росло и какие бы мысли в голову не лезли. оно все до 2027го упадет на 80-95% обязательно.
spacemachine
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Как человеку принять то,что все сейчас "будут богатеть",а он остается за кормой ждать 2029г...Это явная психология.99%,что он таки вляпается в какую то "лепешку" и к 2029,у него не будет уже никакого желания кроме одного-выйти в безубыток и забыть это все как страшный сон.Активация хомяков,происходит всегда не на депрессионной фазе рынка,когда умные деньги формируют портфели и всем страшно,а на эйфории,когда из каждого утюга кричат о новой эре "быстрого обогащения"
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:58

Даниил Монин
О поведении в крипте в период роста.

Все мы понимаем что период роста крипты когда то закончится в ближайшее будущее и пойдет существенная коррекция.
Естественно никто не знает когда это произойдет, но Ваша тактика должна предполагать это.
Мое мнение обычно фактор падения и роста стимулируют внешние события как это было с Трампом например или началом падения фондового рынка в апреле или какие то черные лебеди.
Скорее всего первичный период роста вряд-ли продлится больше 3-5 месяцев и поэтому нужно ориентироваться что в первом квартале 2025 года необходимо будет максимально выйти в кеш зафиксировав свою прибыль.
Я знаю что лучше быть всегда менее жадным и фиксироваться заранее чем фиксироваться на обвале. Поэтому если что-то хорошо взлетело и Вы решили продать и зафиксировать прибыль - вместо того чтобы переложить ещё во что-то - постепенно увеличивайте неприкосновенный запас. Я например продал 90% биткоина. Часть переложил в эфир и другие криптовалюты, но уже сейчас имею более 20% неприкосновенный запас. При том что на 4 ноября я имел его на уровне 0%.
Вы должны понимать что чем выше рынок тем больше должен стать Ваш неприкосновенный запас. По хорошему на пике текущего подъёма Ваш неприкосновенный запас должен стать больше 50%. Его нужно будет использовать только в случае большой коррекции.
Что касается внешних событий то есть внешние события такие как начало Нового Года. Фондовый рынок США например растет уже 2 года. С 1 января 2023 года. В 2024 м году американский фондовый рынок вырос уже на 40%. Это слишком много. Вполне вероятно что с 1 января или с 1 апреля может начаться коррекция фондового рынка и это будет давить на рынок крипты.
Второе внешнее событие - это 20 января - Инагурация Трампа. Это может стать толчком к движению как вверх так и вниз.
Положительно крипторынком может быть воспринято смещение главы комиссии ценных бумаг Генслера на лояльного к крипте либо же то что сейчас обсуждается в кругах Трампа - передача полномочий по регулированию крипты - другому агентству.
Но в целом надеюсь мой ход мысли Вам понятен и будет полезен для принятия решений в будущем.
И Да таки эфир уже 3600+. Так что пусть растет и дальше
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:08

  osafly написав:Как человеку принять то,что все сейчас "будут богатеть",а он остается за кормой ждать 2029г...Это явная психология.99%,что он таки вляпается в какую то "лепешку" и к 2029,у него не будет уже никакого желания кроме одного-выйти в безубыток и забыть это все как страшный сон.

Перша частина вашого повідомлення вірна, друга- ні. Чому? Суми незначні. Приклад, у 2023 я взяв DOGE по ~10 копійок, на початку 2024 він підріс до 20 копійок, потім знов 10 копійок. Зараз шо ми бачимо?
Ось на прикладі DOGE і хочу взять шось подібне. DOGE хай висить, він каші не просить.
Вивчать книжки навіщо? Заради спортивного інтересу зайти у пару-трійку монет по 50-100 баксів з першої двадцятки.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:31

  Water написав:Вивчать книжки навіщо? Заради спортивного інтересу зайти у пару-трійку монет по 50-100 баксів з першої двадцятки.


osafly
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:27

  spacemachine написав:в начале 2027го покупайте биткоин, тысяч может за 40-50. продадите потом за 500К в 29м.

А зараз з бітка терміново виходить?
В чому сидіть, у USDT?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:17

  Water написав:
  spacemachine написав:в начале 2027го покупайте биткоин, тысяч может за 40-50. продадите потом за 500К в 29м.

А зараз з бітка терміново виходить?
В чому сидіть, у USDT?

У Кефірі з Батоном, а після НовРоку подивимся ))
Amethyst
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