Water написав:Років ~5 шо можна взять зараз, або впродовж 2025 року, з перспективою монета(або декілька) стрельнуть?
если років 5, то сейчас ничего. в начале 2027го покупайте биткоин, тысяч может за 40-50. продадите потом за 500К в 29м. без опыта с альткоинами биткоин не переторгуете, только меньше заработаете. забудьте. а пока наблюдайте весь 2025 как рынок вести себя будет на супер бычьей фазе. и запоминайте. в 2029м вам на ней нужно будет его продать. если цель 5 лет, то ни в коем случае не покупайте в 2025, если план ждать до 2029го, как бы все не росло и какие бы мысли в голову не лезли. оно все до 2027го упадет на 80-95% обязательно.
Как человеку принять то,что все сейчас "будут богатеть",а он остается за кормой ждать 2029г...Это явная психология.99%,что он таки вляпается в какую то "лепешку" и к 2029,у него не будет уже никакого желания кроме одного-выйти в безубыток и забыть это все как страшный сон.Активация хомяков,происходит всегда не на депрессионной фазе рынка,когда умные деньги формируют портфели и всем страшно,а на эйфории,когда из каждого утюга кричат о новой эре "быстрого обогащения"
Все мы понимаем что период роста крипты когда то закончится в ближайшее будущее и пойдет существенная коррекция. Естественно никто не знает когда это произойдет, но Ваша тактика должна предполагать это. Мое мнение обычно фактор падения и роста стимулируют внешние события как это было с Трампом например или началом падения фондового рынка в апреле или какие то черные лебеди. Скорее всего первичный период роста вряд-ли продлится больше 3-5 месяцев и поэтому нужно ориентироваться что в первом квартале 2025 года необходимо будет максимально выйти в кеш зафиксировав свою прибыль. Я знаю что лучше быть всегда менее жадным и фиксироваться заранее чем фиксироваться на обвале. Поэтому если что-то хорошо взлетело и Вы решили продать и зафиксировать прибыль - вместо того чтобы переложить ещё во что-то - постепенно увеличивайте неприкосновенный запас. Я например продал 90% биткоина. Часть переложил в эфир и другие криптовалюты, но уже сейчас имею более 20% неприкосновенный запас. При том что на 4 ноября я имел его на уровне 0%. Вы должны понимать что чем выше рынок тем больше должен стать Ваш неприкосновенный запас. По хорошему на пике текущего подъёма Ваш неприкосновенный запас должен стать больше 50%. Его нужно будет использовать только в случае большой коррекции. Что касается внешних событий то есть внешние события такие как начало Нового Года. Фондовый рынок США например растет уже 2 года. С 1 января 2023 года. В 2024 м году американский фондовый рынок вырос уже на 40%. Это слишком много. Вполне вероятно что с 1 января или с 1 апреля может начаться коррекция фондового рынка и это будет давить на рынок крипты. Второе внешнее событие - это 20 января - Инагурация Трампа. Это может стать толчком к движению как вверх так и вниз. Положительно крипторынком может быть воспринято смещение главы комиссии ценных бумаг Генслера на лояльного к крипте либо же то что сейчас обсуждается в кругах Трампа - передача полномочий по регулированию крипты - другому агентству. Но в целом надеюсь мой ход мысли Вам понятен и будет полезен для принятия решений в будущем. И Да таки эфир уже 3600+. Так что пусть растет и дальше
osafly написав:Как человеку принять то,что все сейчас "будут богатеть",а он остается за кормой ждать 2029г...Это явная психология.99%,что он таки вляпается в какую то "лепешку" и к 2029,у него не будет уже никакого желания кроме одного-выйти в безубыток и забыть это все как страшный сон.
Перша частина вашого повідомлення вірна, друга- ні. Чому? Суми незначні. Приклад, у 2023 я взяв DOGE по ~10 копійок, на початку 2024 він підріс до 20 копійок, потім знов 10 копійок. Зараз шо ми бачимо? Ось на прикладі DOGE і хочу взять шось подібне. DOGE хай висить, він каші не просить. Вивчать книжки навіщо? Заради спортивного інтересу зайти у пару-трійку монет по 50-100 баксів з першої двадцятки.
Ошибся немного...Кардано без всяких прилюдий с зигзагами в волне 4,сделало минимальную коррекцию и ломанулось в рост сразу...Либо я неправильно определил волну 3 и она получается растянутой и тогда-коррекция еще впереди.Но цели все равно те же...На 1.2 стоит сильнейший лимитник на продажу...На 1.24-1.25-тоже уровень...Где то там должны зацепиться и трошки откатиться..Вторая неделя подряд памп альтов на выходных.. Ночью снова сработали лимитки на продажу ALGO,расставил вплоть до 0.52..Дальше по обстоятельствам,либо откуп обратно,либо перелив другой проект.Откуп пока на 0.3873,при обновлении локального хая,определим цену на перезаход