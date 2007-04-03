О поведении в крипте в период роста.



Все мы понимаем что период роста крипты когда то закончится в ближайшее будущее и пойдет существенная коррекция.

Естественно никто не знает когда это произойдет, но Ваша тактика должна предполагать это.

Мое мнение обычно фактор падения и роста стимулируют внешние события как это было с Трампом например или началом падения фондового рынка в апреле или какие то черные лебеди.

Скорее всего первичный период роста вряд-ли продлится больше 3-5 месяцев и поэтому нужно ориентироваться что в первом квартале 2025 года необходимо будет максимально выйти в кеш зафиксировав свою прибыль.

Я знаю что лучше быть всегда менее жадным и фиксироваться заранее чем фиксироваться на обвале. Поэтому если что-то хорошо взлетело и Вы решили продать и зафиксировать прибыль - вместо того чтобы переложить ещё во что-то - постепенно увеличивайте неприкосновенный запас. Я например продал 90% биткоина. Часть переложил в эфир и другие криптовалюты, но уже сейчас имею более 20% неприкосновенный запас. При том что на 4 ноября я имел его на уровне 0%.

Вы должны понимать что чем выше рынок тем больше должен стать Ваш неприкосновенный запас. По хорошему на пике текущего подъёма Ваш неприкосновенный запас должен стать больше 50%. Его нужно будет использовать только в случае большой коррекции.

Что касается внешних событий то есть внешние события такие как начало Нового Года. Фондовый рынок США например растет уже 2 года. С 1 января 2023 года. В 2024 м году американский фондовый рынок вырос уже на 40%. Это слишком много. Вполне вероятно что с 1 января или с 1 апреля может начаться коррекция фондового рынка и это будет давить на рынок крипты.

Второе внешнее событие - это 20 января - Инагурация Трампа. Это может стать толчком к движению как вверх так и вниз.

Положительно крипторынком может быть воспринято смещение главы комиссии ценных бумаг Генслера на лояльного к крипте либо же то что сейчас обсуждается в кругах Трампа - передача полномочий по регулированию крипты - другому агентству.

Но в целом надеюсь мой ход мысли Вам понятен и будет полезен для принятия решений в будущем.

И Да таки эфир уже 3600+. Так что пусть растет и дальше