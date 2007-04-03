osafly написав:Критовалютные приключения одного додика,у которого была уникальная методика с монетой Mina на графике длиной три года.Персонаж из реальной жизни,без конкретики… История поучительная до невозможности-рекомендую запомнить и никогда так не делать.Не забываем смотреть на график
1.Вхожу в сделку на иксы!
2.Усредняю.Сейчас коррекция и пойдем в рост…
3.Вот блд… Нервно вазелиню пересохшие прокладочки несколько месяцев… и меняю систематически памперсы
4.Рост! Ро-о-о-ст!! Рост-т-т-т!! Наконец! Еще раз усредняю…Пипец тебе-иксы мои,иди сюда крошка!
5.Падла…..Сил больше нет.Фиксирую «прибыль»
6.Снова вхожу в сделку…отбить «прибыль».Теперь рост стопудово! Иксы в кармане! Яхту или Ламборгини?? Или просто пожрать наконец нормально и для начала купить курицу??
7.Поехала крыша-забрали в дурдом.В этой жизни все бывает.Лучше завести себе иностранного папика,ну его нах…эту крипту.Встречаю «украино-турецкого папика» на одном форуме.Радуга,вполне симпатичное и веселое сочетание цветов…Жизнь не так уж и плоха...Собираю теперь на собственный бар «Голубая устрица».Лучшие инвестиции-в самого себя!Крипта скам!
osafly написав:Критовалютные приключения одного додика,у которого была уникальная методика с монетой Mina на графике длиной три года.Персонаж из реальной жизни,без конкретики… История поучительная до невозможности-рекомендую запомнить и никогда так не делать.Не забываем смотреть на график
1.Вхожу в сделку на иксы!
2.Усредняю.Сейчас коррекция и пойдем в рост…
3.Вот блд… Нервно вазелиню пересохшие прокладочки несколько месяцев… и меняю систематически памперсы
4.Рост! Ро-о-о-ст!! Рост-т-т-т!! Наконец! Еще раз усредняю…Пипец тебе-иксы мои,иди сюда крошка!
5.Падла…..Сил больше нет.Фиксирую «прибыль»
6.Снова вхожу в сделку…отбить «прибыль».Теперь рост стопудово! Иксы в кармане! Яхту или Ламборгини?? Или просто пожрать наконец нормально и для начала купить курицу??
7.Поехала крыша-забрали в дурдом.В этой жизни все бывает.Лучше завести себе иностранного папика,ну его нах…эту крипту.Встречаю «украино-турецкого папика» на одном форуме.Радуга,вполне симпатичное и веселое сочетание цветов…Жизнь не так уж и плоха...Собираю теперь на собственный бар «Голубая устрица».Лучшие инвестиции-в самого себя!Крипта скам!
салидольный пидр решил расказать анекдот но не получилось
жизнь уебищного нищеброда такая...вечно всем завидует а сам говно:mrgreen:
уебок, надеюсь у тебя детей нет. потому что когда папа уебок - горе в семье)))
osafly написав:Критовалютные приключения одного додика,у которого была уникальная методика с монетой Mina на графике длиной три года.Персонаж из реальной жизни,без конкретики… История поучительная до невозможности-рекомендую запомнить и никогда так не делать.Не забываем смотреть на график
1.Вхожу в сделку на иксы!
2.Усредняю.Сейчас коррекция и пойдем в рост…
3.Вот блд… Нервно вазелиню пересохшие прокладочки несколько месяцев… и меняю систематически памперсы
4.Рост! Ро-о-о-ст!! Рост-т-т-т!! Наконец! Еще раз усредняю…Пипец тебе-иксы мои,иди сюда крошка!
5.Падла…..Сил больше нет.Фиксирую «прибыль»
6.Снова вхожу в сделку…отбить «прибыль».Теперь рост стопудово! Иксы в кармане! Яхту или Ламборгини?? Или просто пожрать наконец нормально и для начала купить курицу??
7.Поехала крыша-забрали в дурдом.В этой жизни все бывает.Лучше завести себе иностранного папика,ну его нах…эту крипту.Встречаю «украино-турецкого папика» на одном форуме.Радуга,вполне симпатичное и веселое сочетание цветов…Жизнь не так уж и плоха...Собираю теперь на собственный бар «Голубая устрица».Лучшие инвестиции-в самого себя!Крипта скам! А пока-ныряй,ныряй обратно откуда ты появился на свет
салидольный пидр решил расказать анекдот но не получилось
жизнь уебищного нищеброда такая...вечно всем завидует а сам говно:mrgreen:
уебок, надеюсь у тебя детей нет. потому что когда папа уебок - горе в семье)))
А вот и "персонаж" выполз....Таблетки закончились,что тут поделать.Полюбуйтесь на это чудо...Ну разве здорововый человек может писать такой бред и матюги незнакомому человеку??? Завидую я ему....Представляете?! Пиши адрес Тезера на Арбитруме-сброшу тебе пару копеек на галоперидол...То то я не верил что в свое время психбольницы закрыли и пациентов отправили по домам лечиться...Внатуре правда.Не переживай ты так...Mina твоя вырастет.Купишь себе не курицу,а утку...