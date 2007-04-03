Форуми / Валюта / Валютний ринок / Криптовалюта,

ринок криптовалют Криптовалюта, ринок криптовалют + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3484348534863487 Додано: Пон 02 гру, 2024 14:42 osafly написав: Критовалютные приключения одного додика,у которого была уникальная методика с монетой Mina на графике длиной три года.Персонаж из реальной жизни,без конкретики… История поучительная до невозможности-рекомендую запомнить и никогда так не делать.Не забываем смотреть на график



1.Вхожу в сделку на иксы!



2.Усредняю.Сейчас коррекция и пойдем в рост…



3.Вот блд… Нервно вазелиню пересохшие прокладочки несколько месяцев… и меняю систематически памперсы



4.Рост! Ро-о-о-ст!! Рост-т-т-т!! Наконец! Еще раз усредняю…Пипец тебе-иксы мои,иди сюда крошка!



5.Падла…..Сил больше нет.Фиксирую «прибыль»



6.Снова вхожу в сделку…отбить «прибыль».Теперь рост стопудово! Иксы в кармане! Яхту или Ламборгини?? Или просто пожрать наконец нормально и для начала купить курицу??



7.Поехала крыша-забрали в дурдом.В этой жизни все бывает.Лучше завести себе иностранного папика,ну его нах…эту крипту.Встречаю «украино-турецкого папика» на одном форуме.Радуга,вполне симпатичное и веселое сочетание цветов…Жизнь не так уж и плоха...Собираю теперь на собственный бар «Голубая устрица».Лучшие инвестиции-в самого себя!Крипта скам!











Критовалютные приключения одного додика,у которого была уникальная методика с монетой Mina на графике длиной три года.Персонаж из реальной жизни,без конкретики… История поучительная до невозможности-рекомендую запомнить и никогда так не делать.Не забываем смотреть на график1.Вхожу в сделку на иксы!2.Усредняю.Сейчас коррекция и пойдем в рост…3.Вот блд… Нервно вазелиню пересохшие прокладочки несколько месяцев… и меняю систематически памперсы4.Рост! Ро-о-о-ст!! Рост-т-т-т!! Наконец! Еще раз усредняю…Пипец тебе-иксы мои,иди сюда крошка!5.Падла…..Сил больше нет.Фиксирую «прибыль»6.Снова вхожу в сделку…отбить «прибыль».Теперь рост стопудово! Иксы в кармане! Яхту или Ламборгини?? Или просто пожрать наконец нормально и для начала купить курицу??7.Поехала крыша-забрали в дурдом.В этой жизни все бывает.Лучше завести себе иностранного папика,ну его нах…эту крипту.Встречаю «украино-турецкого папика» на одном форуме.Радуга,вполне симпатичное и веселое сочетание цветов…Жизнь не так уж и плоха...Собираю теперь на собственный бар «Голубая устрица».Лучшие инвестиции-в самого себя!Крипта скам!



Трейдер отец - горе в семье.... )) Трейдер отец - горе в семье.... )) vitaxa2006

Повідомлень: 117 З нами з: 25.01.18 Подякував: 440 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 23:42 сплошные чудеса, то рипл попёр - теперь даже зек немного продал, а я на нём уже крест поставил и лтс начал рост, но у меня 150 стоит первая продажа, бо не усреднялся... чик 1

Повідомлень: 7587 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6536 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 23:52 osafly написав: Критовалютные приключения одного додика,у которого была уникальная методика с монетой Mina на графике длиной три года.Персонаж из реальной жизни,без конкретики… История поучительная до невозможности-рекомендую запомнить и никогда так не делать.Не забываем смотреть на график



1.Вхожу в сделку на иксы!



2.Усредняю.Сейчас коррекция и пойдем в рост…



3.Вот блд… Нервно вазелиню пересохшие прокладочки несколько месяцев… и меняю систематически памперсы



4.Рост! Ро-о-о-ст!! Рост-т-т-т!! Наконец! Еще раз усредняю…Пипец тебе-иксы мои,иди сюда крошка!



5.Падла…..Сил больше нет.Фиксирую «прибыль»



6.Снова вхожу в сделку…отбить «прибыль».Теперь рост стопудово! Иксы в кармане! Яхту или Ламборгини?? Или просто пожрать наконец нормально и для начала купить курицу??



7.Поехала крыша-забрали в дурдом.В этой жизни все бывает.Лучше завести себе иностранного папика,ну его нах…эту крипту.Встречаю «украино-турецкого папика» на одном форуме.Радуга,вполне симпатичное и веселое сочетание цветов…Жизнь не так уж и плоха...Собираю теперь на собственный бар «Голубая устрица».Лучшие инвестиции-в самого себя!Крипта скам!











Критовалютные приключения одного додика,у которого была уникальная методика с монетой Mina на графике длиной три года.Персонаж из реальной жизни,без конкретики… История поучительная до невозможности-рекомендую запомнить и никогда так не делать.Не забываем смотреть на график1.Вхожу в сделку на иксы!2.Усредняю.Сейчас коррекция и пойдем в рост…3.Вот блд… Нервно вазелиню пересохшие прокладочки несколько месяцев… и меняю систематически памперсы4.Рост! Ро-о-о-ст!! Рост-т-т-т!! Наконец! Еще раз усредняю…Пипец тебе-иксы мои,иди сюда крошка!5.Падла…..Сил больше нет.Фиксирую «прибыль»6.Снова вхожу в сделку…отбить «прибыль».Теперь рост стопудово! Иксы в кармане! Яхту или Ламборгини?? Или просто пожрать наконец нормально и для начала купить курицу??7.Поехала крыша-забрали в дурдом.В этой жизни все бывает.Лучше завести себе иностранного папика,ну его нах…эту крипту.Встречаю «украино-турецкого папика» на одном форуме.Радуга,вполне симпатичное и веселое сочетание цветов…Жизнь не так уж и плоха...Собираю теперь на собственный бар «Голубая устрица».Лучшие инвестиции-в самого себя!Крипта скам!



салидольный пидр решил расказать анекдот но не получилось



жизнь уебищного нищеброда такая...вечно всем завидует а сам говно:mrgreen:



уебок, надеюсь у тебя детей нет. потому что когда папа уебок - горе в семье))) салидольный пидр решил расказать анекдот но не получилосьжизнь уебищного нищеброда такая...вечно всем завидует а сам говно:mrgreen:уебок, надеюсь у тебя детей нет. потому что когда папа уебок - горе в семье))) Олежан Повідомлень: 1327 З нами з: 01.12.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2024 00:28 Олежан написав: osafly написав: Критовалютные приключения одного додика,у которого была уникальная методика с монетой Mina на графике длиной три года.Персонаж из реальной жизни,без конкретики… История поучительная до невозможности-рекомендую запомнить и никогда так не делать.Не забываем смотреть на график



1.Вхожу в сделку на иксы!



2.Усредняю.Сейчас коррекция и пойдем в рост…



3.Вот блд… Нервно вазелиню пересохшие прокладочки несколько месяцев… и меняю систематически памперсы



4.Рост! Ро-о-о-ст!! Рост-т-т-т!! Наконец! Еще раз усредняю…Пипец тебе-иксы мои,иди сюда крошка!



5.Падла…..Сил больше нет.Фиксирую «прибыль»



6.Снова вхожу в сделку…отбить «прибыль».Теперь рост стопудово! Иксы в кармане! Яхту или Ламборгини?? Или просто пожрать наконец нормально и для начала купить курицу??



7.Поехала крыша-забрали в дурдом.В этой жизни все бывает.Лучше завести себе иностранного папика,ну его нах…эту крипту.Встречаю «украино-турецкого папика» на одном форуме.Радуга,вполне симпатичное и веселое сочетание цветов…Жизнь не так уж и плоха...Собираю теперь на собственный бар «Голубая устрица».Лучшие инвестиции-в самого себя!Крипта скам! А пока-ныряй,ныряй обратно откуда ты появился на свет







Критовалютные приключения одного додика,у которого была уникальная методика с монетой Mina на графике длиной три года.Персонаж из реальной жизни,без конкретики… История поучительная до невозможности-рекомендую запомнить и никогда так не делать.Не забываем смотреть на график1.Вхожу в сделку на иксы!2.Усредняю.Сейчас коррекция и пойдем в рост…3.Вот блд… Нервно вазелиню пересохшие прокладочки несколько месяцев… и меняю систематически памперсы4.Рост! Ро-о-о-ст!! Рост-т-т-т!! Наконец! Еще раз усредняю…Пипец тебе-иксы мои,иди сюда крошка!5.Падла…..Сил больше нет.Фиксирую «прибыль»6.Снова вхожу в сделку…отбить «прибыль».Теперь рост стопудово! Иксы в кармане! Яхту или Ламборгини?? Или просто пожрать наконец нормально и для начала купить курицу??7.Поехала крыша-забрали в дурдом.В этой жизни все бывает.Лучше завести себе иностранного папика,ну его нах…эту крипту.Встречаю «украино-турецкого папика» на одном форуме.Радуга,вполне симпатичное и веселое сочетание цветов…Жизнь не так уж и плоха...Собираю теперь на собственный бар «Голубая устрица».Лучшие инвестиции-в самого себя!Крипта скам!А пока-ныряй,ныряй обратно откуда ты появился на свет



салидольный пидр решил расказать анекдот но не получилось



жизнь уебищного нищеброда такая...вечно всем завидует а сам говно:mrgreen:



уебок, надеюсь у тебя детей нет. потому что когда папа уебок - горе в семье))) салидольный пидр решил расказать анекдот но не получилосьжизнь уебищного нищеброда такая...вечно всем завидует а сам говно:mrgreen:уебок, надеюсь у тебя детей нет. потому что когда папа уебок - горе в семье)))



А вот и "персонаж" выполз....Таблетки закончились,что тут поделать.Полюбуйтесь на это чудо...Ну разве здорововый человек может писать такой бред и матюги незнакомому человеку??? Завидую я ему....Представляете?! Пиши адрес Тезера на Арбитруме-сброшу тебе пару копеек на галоперидол...То то я не верил что в свое время психбольницы закрыли и пациентов отправили по домам лечиться...Внатуре правда.Не переживай ты так...Mina твоя вырастет.Купишь себе не курицу,а утку...



А пока,ныряй-ныряй обратно,откуда ты произошло



А вот и "персонаж" выполз....Таблетки закончились,что тут поделать.Полюбуйтесь на это чудо...Ну разве здорововый человек может писать такой бред и матюги незнакомому человеку??? Завидую я ему....Представляете?!Пиши адрес Тезера на Арбитруме-сброшу тебе пару копеек на галоперидол...То то я не верил что в свое время психбольницы закрыли и пациентов отправили по домам лечиться...Внатуре правда.Не переживай ты так...Mina твоя вырастет.Купишь себе не курицу,а утку...А пока,ныряй-ныряй обратно,откуда ты произошло osafly

Повідомлень: 1838 З нами з: 29.05.14 Подякував: 146 раз. Подякували: 731 раз. Профіль 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3484348534863487 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11707 , 11708 , 11709

дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53 117084 256261772

Успіх Пон 02 гру, 2024 15:40 Валютний ринок у світі 1 ... 796 , 797 , 798

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7978 23246698

Hotab Суб 23 гру, 2023 00:55 Мониторинг обменников криптовалют

Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52 6 111471

Wellcrypto Пон 19 вер, 2022 18:27