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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3484348534863487
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 14:42

  osafly написав:Критовалютные приключения одного додика,у которого была уникальная методика с монетой Mina на графике длиной три года.Персонаж из реальной жизни,без конкретики… История поучительная до невозможности-рекомендую запомнить и никогда так не делать.Не забываем смотреть на график

1.Вхожу в сделку на иксы!

2.Усредняю.Сейчас коррекция и пойдем в рост…

3.Вот блд… Нервно вазелиню пересохшие прокладочки несколько месяцев… и меняю систематически памперсы

4.Рост! Ро-о-о-ст!! Рост-т-т-т!! Наконец! Еще раз усредняю…Пипец тебе-иксы мои,иди сюда крошка!

5.Падла…..Сил больше нет.Фиксирую «прибыль»

6.Снова вхожу в сделку…отбить «прибыль».Теперь рост стопудово! Иксы в кармане! Яхту или Ламборгини?? Или просто пожрать наконец нормально и для начала купить курицу?? :lol:

7.Поехала крыша-забрали в дурдом.В этой жизни все бывает.Лучше завести себе иностранного папика,ну его нах…эту крипту.Встречаю «украино-турецкого папика» на одном форуме.Радуга,вполне симпатичное и веселое сочетание цветов…Жизнь не так уж и плоха...Собираю теперь на собственный бар «Голубая устрица».Лучшие инвестиции-в самого себя!Крипта скам! :mrgreen: :mrgreen:





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Трейдер отец - горе в семье.... ))
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:42

сплошные чудеса, то рипл попёр - теперь даже зек немного продал, а я на нём уже крест поставил и лтс начал рост, но у меня 150 стоит первая продажа, бо не усреднялся...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:52

  osafly написав:Критовалютные приключения одного додика,у которого была уникальная методика с монетой Mina на графике длиной три года.Персонаж из реальной жизни,без конкретики… История поучительная до невозможности-рекомендую запомнить и никогда так не делать.Не забываем смотреть на график

1.Вхожу в сделку на иксы!

2.Усредняю.Сейчас коррекция и пойдем в рост…

3.Вот блд… Нервно вазелиню пересохшие прокладочки несколько месяцев… и меняю систематически памперсы

4.Рост! Ро-о-о-ст!! Рост-т-т-т!! Наконец! Еще раз усредняю…Пипец тебе-иксы мои,иди сюда крошка!

5.Падла…..Сил больше нет.Фиксирую «прибыль»

6.Снова вхожу в сделку…отбить «прибыль».Теперь рост стопудово! Иксы в кармане! Яхту или Ламборгини?? Или просто пожрать наконец нормально и для начала купить курицу?? :lol:

7.Поехала крыша-забрали в дурдом.В этой жизни все бывает.Лучше завести себе иностранного папика,ну его нах…эту крипту.Встречаю «украино-турецкого папика» на одном форуме.Радуга,вполне симпатичное и веселое сочетание цветов…Жизнь не так уж и плоха...Собираю теперь на собственный бар «Голубая устрица».Лучшие инвестиции-в самого себя!Крипта скам! :mrgreen: :mrgreen:





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салидольный пидр решил расказать анекдот но не получилось

жизнь уебищного нищеброда такая...вечно всем завидует а сам говно:mrgreen:

уебок, надеюсь у тебя детей нет. потому что когда папа уебок - горе в семье)))
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 00:28

  Олежан написав:
  osafly написав:Критовалютные приключения одного додика,у которого была уникальная методика с монетой Mina на графике длиной три года.Персонаж из реальной жизни,без конкретики… История поучительная до невозможности-рекомендую запомнить и никогда так не делать.Не забываем смотреть на график

1.Вхожу в сделку на иксы!

2.Усредняю.Сейчас коррекция и пойдем в рост…

3.Вот блд… Нервно вазелиню пересохшие прокладочки несколько месяцев… и меняю систематически памперсы

4.Рост! Ро-о-о-ст!! Рост-т-т-т!! Наконец! Еще раз усредняю…Пипец тебе-иксы мои,иди сюда крошка!

5.Падла…..Сил больше нет.Фиксирую «прибыль»

6.Снова вхожу в сделку…отбить «прибыль».Теперь рост стопудово! Иксы в кармане! Яхту или Ламборгини?? Или просто пожрать наконец нормально и для начала купить курицу?? :lol:

7.Поехала крыша-забрали в дурдом.В этой жизни все бывает.Лучше завести себе иностранного папика,ну его нах…эту крипту.Встречаю «украино-турецкого папика» на одном форуме.Радуга,вполне симпатичное и веселое сочетание цветов…Жизнь не так уж и плоха...Собираю теперь на собственный бар «Голубая устрица».Лучшие инвестиции-в самого себя!Крипта скам! :mrgreen: :mrgreen: А пока-ныряй,ныряй обратно откуда ты появился на свет



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салидольный пидр решил расказать анекдот но не получилось

жизнь уебищного нищеброда такая...вечно всем завидует а сам говно:mrgreen:

уебок, надеюсь у тебя детей нет. потому что когда папа уебок - горе в семье)))


А вот и "персонаж" выполз....Таблетки закончились,что тут поделать.Полюбуйтесь на это чудо...Ну разве здорововый человек может писать такой бред и матюги незнакомому человеку??? Завидую я ему....Представляете?! :lol: Пиши адрес Тезера на Арбитруме-сброшу тебе пару копеек на галоперидол...То то я не верил что в свое время психбольницы закрыли и пациентов отправили по домам лечиться...Внатуре правда.Не переживай ты так...Mina твоя вырастет.Купишь себе не курицу,а утку... :mrgreen:

А пока,ныряй-ныряй обратно,откуда ты произошло

osafly
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