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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3484348534863487
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:26

чик, и ТРУ вот зашевелился... Я слился на 0.14... но може не утерплю и на 0.1315 перезайду
Мож 0.25 таки увидим до НГ ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:02

Ну что,всех поздравляю,официально мы вступили типа в альтсезон...Если это действительно альтсезон,а не обманка,как было зимой этого года...Зайдя по метрике в зону альтсезона,мы должны провести там в районе 5-8 недель в среднем,а не менее двух недель,как этого было зимой 2024г....Тогда это реально будет тот альтсезон,которого мы все ждали...Ждем-смотрим-не забываем фиксироваться и всегда теперь сопровождать свои сделки.Изучите внимательно историю всего графика...для понимания ситуации.

https://www.blockchaincenter.net/en/alt ... son-index/
osafly
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