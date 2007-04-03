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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3484348534863487
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:02

Ну что,всех поздравляю,официально мы вступили типа в альтсезон...Если это действительно альтсезон,а не обманка,как было зимой этого года...Зайдя по метрике в зону альтсезона,мы должны провести там в районе 5-8 недель в среднем,а не менее двух недель,как этого было зимой 2024г....Тогда это реально будет тот альтсезон,которого мы все ждали...Ждем-смотрим-не забываем фиксироваться и всегда теперь сопровождать свои сделки.Изучите внимательно историю всего графика...для понимания ситуации.

https://www.blockchaincenter.net/en/alt ... son-index/
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:37

Да,еще хотел бы добавить своих мыслей касаемо альтсезона...Думаю до инагурации Трампа,нам ничего "не угрожает",а после-"идея его прихода как криптовалютного мессии"-состарится и себя уже изживет(отработает). Все внимание на начало выплат по ФТХ..Говорили что ожидается в начале первого квартала 2025...Вот от начала выплат,думаю будет еще пару недель,чтоб дать людям влить эти средства в крипту и засадить по хаям...А это ни много,ни мало-14млрд ожидается на выплаты...Не кислый такой кусок пирога,от которого грех отказаться китам.Вот потому наверное эти самые выплаты и перенесли по обыкновению с ноября на разгар зимы...Ну не на лоях же хомякам фантики возвращать,чтоб они богатели...Правильно-нужно вернуть на хаях,потому что по опросам(уже и такие провели) 90% получателей планируют их реинвестировать в крипту..Вот и думайте...Как только пойдут выплаты-это и будет наверное примерный хай-предхаи по многим монетам...Чисто так,мое мнение,по "теории заговора" Посмотрим как будет.Но то что попытаются как всегда толпу наипать-нет абсолютно никаких сомнений.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:43

зіл

хто шо думає по ZIL , по суті ще є куди. і тим більше шо він майнеться.
Зробити +50% таке як можно.
rvgu108527
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 18:55

  osafly написав:менее двух недель,как этого было зимой 2024г....

от тогда я дорого накупил - думал дно = усредняться уже нечем было, кстати трон тронулся неплохо...
чик
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