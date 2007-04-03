Додано: Вів 03 гру, 2024 16:37

Да,еще хотел бы добавить своих мыслей касаемо альтсезона...Думаю до инагурации Трампа,нам ничего "не угрожает",а после-"идея его прихода как криптовалютного мессии"-состарится и себя уже изживет(отработает). Все внимание на начало выплат по ФТХ..Говорили что ожидается в начале первого квартала 2025...Вот от начала выплат,думаю будет еще пару недель,чтоб дать людям влить эти средства в крипту и засадить по хаям...А это ни много,ни мало-14млрд ожидается на выплаты...Не кислый такой кусок пирога,от которого грех отказаться китам.Вот потому наверное эти самые выплаты и перенесли по обыкновению с ноября на разгар зимы...Ну не на лоях же хомякам фантики возвращать,чтоб они богатели...Правильно-нужно вернуть на хаях,потому что по опросам(уже и такие провели) 90% получателей планируют их реинвестировать в крипту..Вот и думайте...Как только пойдут выплаты-это и будет наверное примерный хай-предхаи по многим монетам...Чисто так,мое мнение,по "теории заговора" Посмотрим как будет.Но то что попытаются как всегда толпу наипать-нет абсолютно никаких сомнений.