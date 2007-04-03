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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2024 15:02
Ну что,всех поздравляю,официально мы вступили типа в альтсезон...Если это действительно альтсезон,а не обманка,как было зимой этого года...Зайдя по метрике в зону альтсезона,мы должны провести там в районе 5-8 недель в среднем,а не менее двух недель,как этого было зимой 2024г....Тогда это реально будет тот альтсезон,которого мы все ждали...Ждем-смотрим-не забываем фиксироваться и всегда теперь сопровождать свои сделки.Изучите внимательно историю всего графика...для понимания ситуации.
Додано: Вів 03 гру, 2024 16:37
Да,еще хотел бы добавить своих мыслей касаемо альтсезона...Думаю до инагурации Трампа,нам ничего "не угрожает",а после-"идея его прихода как криптовалютного мессии"-состарится и себя уже изживет(отработает). Все внимание на начало выплат по ФТХ..Говорили что ожидается в начале первого квартала 2025...Вот от начала выплат,думаю будет еще пару недель,чтоб дать людям влить эти средства в крипту и засадить по хаям...А это ни много,ни мало-14млрд ожидается на выплаты...Не кислый такой кусок пирога,от которого грех отказаться китам.Вот потому наверное эти самые выплаты и перенесли по обыкновению с ноября на разгар зимы...Ну не на лоях же хомякам фантики возвращать,чтоб они богатели...Правильно-нужно вернуть на хаях,потому что по опросам(уже и такие провели) 90% получателей планируют их реинвестировать в крипту..Вот и думайте...Как только пойдут выплаты-это и будет наверное примерный хай-предхаи по многим монетам...Чисто так,мое мнение,по "теории заговора" Посмотрим как будет.Но то что попытаются как всегда толпу наипать-нет абсолютно никаких сомнений.
Додано: Вів 03 гру, 2024 16:43
зіл
хто шо думає по ZIL , по суті ще є куди. і тим більше шо він майнеться.
Зробити +50% таке як можно.
Додано: Вів 03 гру, 2024 18:55
Додано: Вів 03 гру, 2024 19:27
А я не закрыл большую часть позиций тогда...Развели всех красиво с этими ETF(ами),кроме биткоинщиков.В итоге-потеряное время,потеряная прибыль..Почему и пишу,что фиксировать нужно частично по мере роста,а не ловить пики...Пики и лои,поймать дело недюженной выдержки,умения и удачи в в том числе.
Додано: Сер 04 гру, 2024 01:28
rvgu108527
0.20$-0.30$ пик, без малейшей дозы сарказма. примерно в апреле. а продадите раньше - ну что ж...потом не расстраивайтесь
про 14 миллиардов даже не хочу комментировать. просто напомню, что за месяц в рынок зашло 1.3 триллиона.
сейчас создают огромное фомо на старые монеты, их легко качают, потому что весь ритейл сидит в новых монетах. когда это сделают, то пойдет биток дальше на 200 и начнется альтсезон. потом сильная коррекция летом. и оттуда уже пойдут новые проекты под руководством эфира. в итоге, ритейл, засаженный изначально в новых монетах, позже пересаженный из них в старые монеты на хаях, снова будет переходить из старых монет в новые монеты, которые будут на хаях. занавес. цикл завершен. 2026. начинается медвежий рынок.
Додано: Сер 04 гру, 2024 03:41
Зараз найкраща стратегія - лонгувати на відкатах. Але не овношлак, а топ. Я вже депо подвоїв на цьому. Не забуваючи про ризик - менеджмент, звісно. Сьогодні лонгую BNB на відкатах. Зайшов на 639.76. Вже пару разів продав і перезаходив.
Додано: Сер 04 гру, 2024 03:50
Козак-характерник
найкраща стратегія в любое время только одна - это холд всего и вся до начала разворота рынка. остальное - это истории в духе "аду надувають через трубочку" и слезы со вкусом зависти от этого.
Додано: Сер 04 гру, 2024 04:31
Додано: Сер 04 гру, 2024 04:46
когда под формулировку "в любое время" перестало попадать "саме зараз"?
овношлак это такие же фишки, как и топ. и так же само пахнет. но это уже дело предпочтений. если нужна иллюзия надежности и так спокойней на душе, то ладно. иллюзия вполне может превратиться во что-то настоящее в головах.
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