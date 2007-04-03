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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 гру, 2024 04:56
spacemachine написав:
когда под формулировку "в любое время" перестало попадать "саме зараз"?
Точно! Туплю.
Але не згоден, що найкраща стратегія - холд. Крипта - це не статика, а динаміка.Тому треба комбінувати стратегію, а не чекати з моря погоди. Тобто - той самий ризик-менеджмент: передбачити різні сценарії розвитку ринка, унеможливити втрату грошей. В найгіршому випадку - просто не заробити нічого. Але головне - не втратити.
Всі інструменти в наявності для цього.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 04 гру, 2024 19:54
Тоже не хочу комментировать и разбивать хрустальные мечты о биткоине по 200К в этом цикле и что все будет рости до небес прям до лета...Да-да...Я-Я-Я!!Просто скажу по замерам,в нескольких разных метриках...У меня трижды,пики приходятся в разных замерах на
1.119тыс
2.144тыс
3.133тыс
И ни разу больше...ни разу...Нет,есть один,но там скорее не правильно меряю я,он меня приводит на 163тыс,но я его никак не беру в расчет..
А график Total (капитализация всего крипторынка) уже на 20% перебила хай прошлой бычки..И уже равняется 3.6 Трл.. А многие альты еще нихера и не выросли,по сравнению со своими прошлыми хаями...Ну,кроме экзотически запампленного Рипла..Ну понятно,что рынок крипты развивается и кратно ростет от бычьего цикла к бычьему...Удвоение капы-это максимум что можно выжать,иначе получится явная хрень- капа всего фондового рынка США порядка 40трл летом была и это компании...компании производящие кучу всего,это ВВП Америки,это реальные активы...а здесь фантики конченые,никому не нужные...и какой то устарелый код из нулей и единиц...
Просто смешно.Криптовалютный рынок,напоминает старую дебильную игру,когда бегают вокруг стульев под музыку,а потом по остановке музыки,нужно успеть сесть,но стульев меньше на один чем людей...В этом рынке,почти то же самое,только стульев примерно два-три штуки на десять человек
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osafly
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Додано: Сер 04 гру, 2024 21:14
Ну и разворот рынка мы в принципе понимаем уже когда он произошел - полно просадок , каждая из которых под нужный новостной фон может стать разворотной!
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SAndriy1
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Додано: Чет 05 гру, 2024 01:09
апять чуть сотку не взяли - хотя большинство понимает-считает, что ещё рано, но это крипта и здесь от любого бздыка-пука можно улететь в обе стороны...
сегодня мнение ташника :
BTCUSDT - уровень 93800 дал четкую реакцию и сейчас сверху локально важный уровень это примерно 97400 - если его просто свпинут тенью на Н1/Н4, то продолжится снижение, если полноценно продавят вверх с закрепом то откроется дорога к новому АТН
в другом чате сча сделали опрос пробьёт ли биток сегодня или на днях сотку 40% - да, 60% - нет. сипуха вниз, видимо пока не судьба.
так шо х.з. товарищ майор... кстати, тапалки это отдельная песня и можно неплохо заработать, если вовремя зайти в толковую затею. я лично на догсах за 40 дней получил 70баксов заходя один раз в сутки отметиться - секунда и это при том, шо не подписался не один знакомый. там надо было 3 или 5 не помню и тогда получил бы 100-300 не за шо. сча в телеге такое творится с этими играми, народ донатит тысячи баксов в некоторые проекты - дурдом короче
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чик
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Додано: Чет 05 гру, 2024 06:46
Сотку перестрибнули!
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Козак-характерник
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Додано: Чет 05 гру, 2024 11:58
интересно, успеет ли эфир переписать хаи в эту бычку?
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Олежан
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Додано: Чет 05 гру, 2024 12:03
Так открылся альтсезон или как?
Или был оч коротким ? ))
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Amethyst
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Додано: Чет 05 гру, 2024 12:16
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Ірина_
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Додано: Чет 05 гру, 2024 12:26
Amethyst написав:
Так открылся альтсезон или как?
Или был оч коротким ? ))
Открылся и уже с неделю как идет активно...Сейчас нужно метрики перегретые остудить на BTC.D и разгрузить трошки и делается это на растущем биткоине,отбирающего ликвидность кратковременно опять у альты для своего роста...Гармоничного роста на все и сразу-денег "нема" столько.По доминации,пришли только к первому уровню Фибы на 0.23 уровень...До падения доминации на 45-47% еще куча ходу с текущих 56.5% но через небольшое падение-стагнацию.
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osafly
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:56
osafly
интересны цели по ефиру, то шо атн должён перебить понятно, потом боковик или коррекция какабычна, а вот какой максимум по нему можно ожидать ? у мну его мало, дёшево продать жалко и ордера не могу выставить толком, бо не в зуб ногой
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чик
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