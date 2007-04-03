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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 14:23
чик написав:osafly
интересны цели по ефиру, то шо атн должён перебить понятно, потом боковик или коррекция какабычна, а вот какой максимум по нему можно ожидать ? у мну его мало, дёшево продать жалко и ордера не могу выставить толком, бо не в зуб ногой
Так ведь говорят, что альткоины не обновляют свои хай от цикла к циклу? Только биткоин в каждом новом цикле обновляет хай. Почему тогда в этом цикле эфир должен пробить вверх свой прошлый хай на уровне 4800 ? Ведь это же один из тысяч альткоинов. Более вероятно, что дедушка хриплый перепишет свой прошлый хай в этом цикле, чего от него никто не ожидал. Про эфир говорят, что он стал сильно "тяжелый" как для альткоина, поэтому пампить его сложнее и непродуктивно. Я не сильно шарю в крипторынке, на уровне хомяк-лох. Просто озвучил свои мысли по эфиру. Возможно, кто-то тут на форуме может по эфиру сказать цели на ближайшие 2-4 месяца по цене? Кто уже прошел не один 4-летний цикл. Мне было бы очень познавательно послушать про эфир.
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vitaxa2006
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Додано: Чет 05 гру, 2024 14:27
vitaxa2006 написав:
Я не сильно шарю в крипторынке, на уровне хомяк-лох
я на том же уровне...
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