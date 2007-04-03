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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 14:23
чик написав:osafly
интересны цели по ефиру, то шо атн должён перебить понятно, потом боковик или коррекция какабычна, а вот какой максимум по нему можно ожидать ? у мну его мало, дёшево продать жалко и ордера не могу выставить толком, бо не в зуб ногой
Так ведь говорят, что альткоины не обновляют свои хай от цикла к циклу? Только биткоин в каждом новом цикле обновляет хай. Почему тогда в этом цикле эфир должен пробить вверх свой прошлый хай на уровне 4800 ? Ведь это же один из тысяч альткоинов. Более вероятно, что дедушка хриплый перепишет свой прошлый хай в этом цикле, чего от него никто не ожидал. Про эфир говорят, что он стал сильно "тяжелый" как для альткоина, поэтому пампить его сложнее и непродуктивно. Я не сильно шарю в крипторынке, на уровне хомяк-лох. Просто озвучил свои мысли по эфиру. Возможно, кто-то тут на форуме может по эфиру сказать цели на ближайшие 2-4 месяца по цене? Кто уже прошел не один 4-летний цикл. Мне было бы очень познавательно послушать про эфир.
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vitaxa2006
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Додано: Чет 05 гру, 2024 14:27
vitaxa2006 написав:
Я не сильно шарю в крипторынке, на уровне хомяк-лох
я на том же уровне...
просто читаю и смотрю пару-тройку трейдеров, кстати илья с ютуба вчера тоже предполагал, что биток 100 пробьёт и он и ташник считают, шо эфир вполне может обновить атн.
Востаннє редагувалось чик
в Чет 05 гру, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 14:50
чик написав:osafly
интересны цели по ефиру, то шо атн должён перебить понятно, потом боковик или коррекция какабычна, а вот какой максимум по нему можно ожидать ? у мну его мало, дёшево продать жалко и ордера не могу выставить толком, бо не в зуб ногой
Чик,на данный момент наставлен лес лимитных ордеров на продажу 4000-4200 и уже выставлены ордера на 5000 и 5500...По мере движения,они будут лишь увеличиваться,что не удивительно,АТН там...и небольшой перехай-дело предрешенное как цель минимум. Но это дело нужно ежедневно отслеживать по стаканам,стенки подставляют,убирают постоянно..Сейчас вижу большое колличество желающих продать в районе 4100 Дальше будет видно.
По глобальным целям,у меня хай определяется в район 7300+- Дойдет чи не,хрен его знает.Посмотрим.Стоит ли туда держать??Не могу сказать..У меня Эфира нет,только "младший брат" Classic . Но если учитывать возможное падение доминации-альтсезон типа начинается....Даже еще не в разгаре...Главное-чтоб он не закончился так же,как в начале этого года
Отслеживайте доминацию на графике BTC.D так она и называется.
vitaxa2006 написав:
Про эфир говорят, что он стал сильно "тяжелый" как для альткоина, поэтому пампить его сложнее и непродуктивно.
Вы правы...Но пампить трошки будут...Я вообще не пойму,почему люди кричат что Эфир типа отстает,не оправдал надежд...Да он сделал уже практически 5 иксов от лоев,как вполне заурядный альткоин...Некоторые и того не сделали до сих пор...Хомяки от него мегаракеты ждали что ли,с такой капой???Все будет в пределах нормы...средней температуры-средних статистических размеров
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osafly
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Додано: Чет 05 гру, 2024 15:29
osafly
Так вроде нет 5 иксов по эфиру. Дно было в 2022 году на уровне 800. Хотя да, 800*5=4000. Практически сделал. А биток - с 16000 на 103000. Почти 7 иксов. У меня на эфир теперь аллергия после того, как я купил 8 етн в январе 2022 по $2500 и продал в мае 2023 по $2000. Спасло то,что продал биток вместе с ним и перекрыл минус. Кстати, когда покупал эфир в январе 2022, то тоже все кричали, что пойдем на 5000-6000-7000. Тогда я был совсем зеленый хомяк и повелся на вся эту чушь. И про 4-летние циклы тогда не знал. Недавно слышал, сейчас очень много шортов наствали по эфиру на биржах. Если не ошибаюсь, в 3 раза шорты сейчас превышают лонги. И наставили киты и манипуляторы, вроде. Я думаю, могут дать потрогать 4000 и сквизом вниз...
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vitaxa2006
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Додано: Чет 05 гру, 2024 18:28
osafly написав:
Хомяки от него мегаракеты ждали что ли,с такой капой???
Така в них природа.
Чекати тузєпух!
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Козак-характерник
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